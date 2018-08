Veldonderzoek op Lowlands: spreek je beter Engels met een slok op?

Je zit in een cafeetje te kletsen met een buitenlandse vriend of vriendin en met elk glas dat je drinkt spreek je beter Engels. Vloeiend, bijna letterlijk. Herken je het? De universiteit van Groningen doet op Lowlands onderzoek naar dit verschijnsel. Het is een van de tien wetenschappelijke projecten die tijdens dit festival wordt uitgevoerd. Serieus onderzoek.



Proefkonijn Mara zit voor een computerscherm. Onder haar kin de 'microfoon' van een echoapparaat dat beelden maakt van haar tong. Die loopt als een witte streep door het echobeeld. Zodra ze de teksten van het scherm voorleest, begint die witte streep te kronkelen als een slang. Mara's tong wringt zich letterlijk in allerlei bochten om 'pataka-pataka-pataka' te zeggen. Of: the tidy tiger tied a tighter tie to tidy her tiny tail.



Ze heeft nog geen druppel alcohol op. De bedoeling is dat er tijdens Lowlands ook mensen langskomen die (flink) gedronken hebben. "We willen kijken wat de invloed is van alcohol op het spreken van een vreemde taal, in ons geval Engels", zegt Jidde Jacobi, een van de promovendi die bij het onderzoek betrokken is.



Mede-promovendus Pauline Veenstra: "We verwachten dat mensen de Nederlandse teksten slordiger gaan uitspreken, met een 'dubbele tong'. Maar dat de uitspraak van de Engelse teksten juist beter zal klinken. Dat komt door de slechtere articulatie, waardoor het niet zo Nederlands-Engels klinkt, en doordat mensen zich met een paar glazen op vrijer voelen."



Lowlands is ideaal voor veldonderzoek. Het festival trekt zo'n 60.000 bezoekers en daar zitten er altijd wel een paar honderd bij die mee willen doen aan een wetenschappelijk experiment. "Het prettige is ook dat mensen uit zichzelf naar ons toekomen", zegt Pauline. "Bij een onderzoek is het toch altijd lastig om deelnemers alcohol te laten drinken, maar nu doen ze dat uit vrije wil. Als ze niet gedronken hebben, is dat ook prima, want we hebben ook metingen nodig van nuchtere proefpersonen om te kunnen vergelijken."



Iedereen mag meedoen, behalve als je echt te veel gedronken hebt. De grens ligt op 2 promille. "Of als we zien dat iemand niet meer op zijn benen kan staan. Maar die heeft dan waarschijnlijk ook niet heel veel zin meer om zich aan een wetenschappelijk experiment te onderwerpen."



Uiteindelijk hebben ze misschien wel een jaar nodig om alle gegevens te analyseren. De uitkomsten kunnen mogelijk gebruikt worden bij het onderzoek naar spraakstoornissen. Het is dus serieuze wetenschap en meer dan een slimme truc om gratis op Lowlands te komen. Maar vet is het natuurlijk wel. Jibbe hoopt de Gorillaz te zien spelen en Pauline de Dropkick Murphys en de Wombats. "We hopen dat we er tijd voor hebben. We gaan het in elk geval proberen."

Reacties

20-08-2018 19:05:09 Sjaak









Ik spreek heel goed fonetisch Portugees als ik dronken ben. Alleen kan geen Portugees mij verstaan.

20-08-2018 19:09:32 submarine









@Sjaak :

Ik spreek heel goed fonetisch Portugees als ik dronken ben. Alleen kan geen Portugees mij verstaan. QuoteIk spreek heel goed fonetisch Portugees als ik dronken ben. Alleen kan geen Portugees mij verstaan.



Heel herkenbaar. Ik heb dat met alle talen. Heel herkenbaar. Ik heb dat met alle talen.

20-08-2018 23:37:28 Beesie









@Sjaak : Ik ben een groot fan van "Make that the cat wise"

20-08-2018 23:45:42 GroteMop1983









@Beesie : Niet fan van "How a cow catch a hare"?

20-08-2018 23:55:22 Emmo









@GroteMop1983 : Ly down and immitate the sound of a bunch of carrots

21-08-2018 06:07:04 SamuiAxe









Ik heb zelf al sedert vele jaren alcohol afgezworen dus weet niet hoe ikzelf mijn uitspraken vernachel als ik wat op heb, maar ik weet wel dat vrienden van mij allemaal, geen een uitgezonderd, slechter gaat praten, de articulatie gaat veelal de mist in. En ja, dit merk ik ook als Nederlanders Engels praten met een borrel op, het wordt er echt niet beter op

