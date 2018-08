Duits restaurant weigert kinderen na 17 uur: Zo creëren we rust voor onze klanten

De beslissing van een Duits restaurant om na 17 uur geen kinderen meer toe te laten, lokt veel verontwaardiging uit. 'Kinderhater', klinkt het

Zolang niet alle restaurants dit doen is het toch goed? Moeten ze ook eens doen met vliegtuigen, vooral met lange afstanden... Als ik naar China reis en ik zie een baby of kind ben ik altijd bang voor te veel geluidshinder. Tot nu toe heb ik niks te klagen, eerlijk is eerlijk...

20-08-2018 20:08:42

SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 4.569

OTindex: 830



Ik ben het eens met de uitbater, het is niet de schuld van de kinderen, het is de schuld van de ouders die verzuimen hun kinderen goede manieren bij te brengen!



Ik heb eens nadat ik tijdens een vlucht de ouders van een ongelooflijk luidruchtig en balorig kind streng vermanend had toegesproken zowat een staande ovatie gehad van mijn medepassagiers! Iedereen was dat kind zijn gedrag meer dan beu!



Luidruchtige kinderen horen zich buiten op speelplaatsen uit te leven, niet in restaurants of in vliegtuigen en bussen e.d..