Deze VR-app verlost je van je hoogtevrees

Amerikaanse wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om hoogtevrees te bestrijden. Via een nieuwe app die werkt met virtual reality, verliezen mensen verrassend snel hun angst.



Ongeveer 5% van de wereldbevolking heeft acrofobie, zoals hoogtevrees ook wel genoemd wordt. Daarnaast is er een groot deel van de mensen bang van hoogtes zonder echte paniekaanvallen te krijgen. Tot voor kort konden patiënten enkel in therapie gaan en dat was niet altijd doeltreffend.



Nu hebben wetenschappers een nieuwe en efficiëntere manier gevonden om de angst tegen te gaan. Met een speciaal ontwikkelde app waarin je door een virtuele wereld wordt gestuurd, verdwijnt het probleem bijzonder vlug.



Onderzoekers van de University of Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana gaven honderd mensen een vragenlijst. Op basis van de antwoorden kregen de proefpersonen een score op tachtig, om te bepalen hoeveel schrik ze hadden. De wetenschappers lieten 49 proefpersonen 2 weken lang elke dag een halfuur de app gebruiken. In die app worden gebruikers door een parcours op grote hoogten geloodst.



De onderzoekers vroegen de 51 andere mensen om de klassieke therapie te volgen. Zij gingen er een beetje op vooruit, gemiddeld twee punten. De mensen die de app gebruikten, zagen hun angst bijna halveren. Wanneer de app op de markt zal komen, is niet bekend.

Reacties

20-08-2018 15:58:24 supericecube

Erelid



S ik wil de naam van de app

kan ik alvast oefenen

