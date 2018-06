Steek Napoleon brengt 350.000 euro op

Een steek die de Franse keizer Napoleon verloor op het slagveld van Waterloo in 1815 heeft op een veiling in Lyon 350.000 euro opgebracht. De nederlaag betekende het definitieve einde van Napoleons machtsaspiraties. Hij verbannen naar het Britse eiland Sint-Helena, midden in de Atlantische Oceaan. Daar stierf hij in 1821.De zwarte steek, een zogeheten bicorne, werd op 18 juni 1815 van het slagveld meegenomen door de Nederlandse baron Arnout Jacques Van Zuijlen Van Nijevelt. Hij vocht met andere Nederlandse troepen aan de zijde van de Brits-Duitse overwinnaars. Een particulier kreeg de steek in 1986 in eigendom en bood het hoofddeksel nu te koop aan. De nieuwe eigenaar wil anoniem blijven. De rode mantel die Napoleon droeg viel in Britse handen. Die werd als trofee overhandigd aan koning George III en maakt sinds 1837 deel uit van de Royal Collection.Napoleon zou bij leven zo’n 120 bicorne’s hebben gehad waarvan er nog 19 in omloop zijn. Gemiddeld deed hij vier jaar met een bicorne. Hij droeg de steek niet zoals het hoorde, met de twee karakteristieke punten naar voor en achter, maar zijwaarts. Daardoor viel hij onmiddellijk op op het slagveld, tussen alle maarschalken en generaals die de steek wel volgens de regels droegen.Vier jaar geleden bracht een steek van Napoleon, in eigendom van het vorstenhuis van Monaco, 1,9 miljoen euro op. De bicorne werd gekocht door de eigenaar van de Zuid-Koreaanse voedselgigant Harim. Napoleon droeg die steek tijdens de Slag van Marengo in 1800.