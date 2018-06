Hardloper is dieven te slim af in Almelo en onderschept gestolen gereedschap

Een hardloper in Almelo heeft zondag een goede daad verricht. De hardloper heeft zeer vermoedelijk een of meerdere inbraken voorkomen.De sportieveling trof zondag in een sloot bij de brug over de Loolee aan de Bolkshoeksweg in Almelo een aantal elektrische gereedschappen aan. Het gaat onder meer om een hogedrukreiniger, twee bermmaaiers en een kettingzaag, onder meer van het merk Stihl.De politie vermoedt dat het gereedschap van diefstal afkomstig is en door de dieven in de sloot is gelegd om het later op te halen. Er is nog geen aangifte binnen van iemand die de gereedschappen mist. Het is dus goed mogelijk dat de eigenaar er nog niet van af weet, aldus de politie op de eigen Facebookpagina.