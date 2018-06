Kijk uit: Het regent zeedieren!

Regen, hagel en sneeuw zijn we wel gewend, maar in China vielen onlangs zeesterren, octopussen, garnalen en andere zeedieren naar beneden.In Qingdao, een kuststad in China, regende het afgelopen weekend zeedieren. De bizarre beelden werden gedeeld via sociale media. Foto’s van het zeldzame tafereel zijn gemaakt in het oosten van China. Samen met grote hagelstenen vielen er ook zeesterren, octopussen en garnalen uit de lucht.In eerste instantie zien de gemaakte foto’s er nep uit en doen ze je denken aan de welbekende ‘Sharknado’ films, maar het Chinese meteorologisch instituut bevestigt de bizarre regen. Het is écht mogelijk dat de kracht van een tornado zeedieren opzuigt uit de oceaan en die dan enkele kilometersHet fenomeen is bizar, maar het is niet de eerste keer dat zeedieren uit de lucht komen vallen. In 2017 regende het vissen in Mexico en in 2018 vielen er ook in India zeedieren uit de lucht. Kijk dus goed uit wanneer je in die landen op vakantie gaat... voordat je het weet heb je een octopus in je nek.