Lil' Kleine stopt show na 30 seconden

Rapper Lil' Kleine hield het zaterdagavond wel heel kort tijdens een optreden in het Overijsselse Hengevelde. Hij stond koud een minuut op het podium, maar vertrok meteen na de eerste bierdouche.



Op beelden is te zien hoe Lil' Kleine een nummer abrupt afbreekt voor een 'mop'. "Moet je horen, ik ga je een mop vertellen maar het is wel de waarheid. Ik sta hier nu dertig seconden op het podium en ik heb 15.000 euro verdiend. Doeeeeeei!"



De Amsterdammer is niet meer op het podium teruggekomen en liet een verbaasde organisatie achter. "Je verwacht niet dat een artiest na zon korte tijd alweer vertrekt", zegt een woordvoerder tegen Algemeen Dagblad.



"Het lijkt me niet dat we nog iets van de gage van de zanger terugzien. We zullen ook goed moeten nadenken hoe we dat biergooien aan moeten pakken. Want dit kan natuurlijk niet."

Reacties

21-06-2018 11:36:43 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 975

Toch grappig dat iemand die zoveel over drugs en drank zingt zo slecht tegen bier kan.

21-06-2018 11:39:31 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.338

OTindex: 2.891

Misschien kunnen ze eens professionele artiesten in gaan huren ipv. dit soort gajes. Van dit kapruul kan je verwachten dat ze dit flikken om lekker stoer over te komen op hun "fans" en vrienden. De rest interesseert ze niet.



21-06-2018 12:07:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.262

OTindex: 3.542

Quote:

We zullen ook goed moeten nadenken hoe we dat biergooien aan moeten pakken. Ik zou zeggen, bekijk de film The Blues Brothers eens: Ik zou zeggen, bekijk de film The Blues Brothers eens: kippengaas voor het podium

21-06-2018 12:54:19 langejasen

Ik kan het niet vreemd noemen: Je staat daar als artiest om te vermaken. Daar ben je dan ook voor ingehuurd.



Als je dan een bierdouche over je heen krijgt, dan is de omstandigheid waar in je moet werken niet houdbaar.



Als je tegen je internet-monteur gaat schelden als hij net binnen is loopt die toch ook weg? Dan krijg je gewoon de rekening thuis.

21-06-2018 14:50:06 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.599

OTindex: 701

@langejasen : Wellicht, maar die zal vast geen 15.000 Euro zijn

