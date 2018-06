Politie wordt opgeroepen nadat vrouw zout over popcorn van man gooit

Getrouwd zijn, het kan de vreemdste discussies opwekken. Zo kreeg de politie in Brookfield, Wisconsin een oproep van partnergeweld. Eenmaal ter plaatse bleek dat het om iets heel anders ging: een vrouw had namelijk zout op de popcorn van haar man gedaan.



Een gezellige filmavond in de Marcus Majestic Cinema is afgelopen met een sisser voor een koppel uit Brookfield, Wisconsin. Toen de twee het gebouw binnengingen, besloot de vrouw popcorn te halen. De man had uitdrukkelijk gevraagd om geen zout om de popcorn te doen. De vrouw die betaalde, gaf weinig om de wensen van haar echtgenoot en deed toch zout op de snack waarop er een felle ruzie ontstond. Uiteindelijk beschuldigde de echtgenoot de vrouw ook van ontrouw.



Voor de man was dit incident zo drastisch dat hij ineens ook verklaarde dat zijn huwelijk voorbij was. Ook de film hoefde hij niet meer te zien. Zij deed dit wel en genoot gewoon van haar avond, met popcorn. Toen de avond voorbij was, weigerde de vrouw de autosleutels terug te geven. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald. Het is niet duidelijk of het koppel nu nog steeds samen is.

Reacties

21-06-2018 08:23:30 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.447

OTindex: 6

Ben eigenlijk het meest benieuwd welke film er op dat moment draaide?

21-06-2018 08:24:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.824

OTindex: 28.845

dingen volkomen uit de hand laten lopen is zwaar werk

21-06-2018 08:27:32 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.732

OTindex: 1.267

Wat een kul.

Zeg dan gewoon dat je niet naar de film wil.

Maar ik vermoed zomaar dat die vrouw de broek aan heeft thuis.

21-06-2018 08:30:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.824

OTindex: 28.845

@stora :

ook die man is niet onschuldig, als 2 mensen in het openbaar zo van het padje raken ook die man is niet onschuldig, als 2 mensen in het openbaar zo van het padje raken

21-06-2018 08:41:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.319

OTindex: 18.030

@botte_bijl: Het verhaal zo lezend krijg ik lichtelijk de indruk dat dergelijke plotselinge scheidingen in dit gezin wel vaker voorkomen.

Business as usual. Geen aandacht aan schenken. Het gaat vanzelf over.

21-06-2018 08:45:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.824

OTindex: 28.845

@Emmo :

geen aandacht aan schenken is iets voor nette mensen, de anderen lachen zich slap geen aandacht aan schenken is iets voor nette mensen, de anderen lachen zich slap

21-06-2018 09:01:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.319

OTindex: 18.030

@botte_bijl: Dan wordt ik bij deze geclassificeerd onder de "anderen".

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: