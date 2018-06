Jongen van 19 trouwt met 72-jarige vrouw

Een bijzonder huwelijk in het Amerikaanse Tennessee. Daar trouwde een jongen van 19 met een vrouw van 72 jaar oud. Zij willen hun liefde met de hele wereld delen.Een relatie met een groot leeftijdsverschil komt regelmatig voor, maar een verschil van 53 jaar hebben wij nog nooit gezien. Toch hebben de 19-jarige Gary Hardwick en de 72-jarige Almeda elkaar gevonden. De twee zijn zelfs met elkaar getrouwd en nu een hit op het internet.Het gelukkig stelletje ontmoette elkaar twee jaar geleden in een pizzatent en het was meteen liefde op het eerste gezicht. Twee weken later vroeg hij zelfs de vrouw ten huwelijk, terwijl hij zelf maar zeventien jaar oud was. Een opvallend detail is dat hij daarvoor uit een ongelukkige relatie kwam met een 77-jarige vrouw. “Het eerste wat me aan Almeda aantrok waren haar mooie blauwe ogen en haar karakter”, vertelt de jongen aan de Britse krant The Sun. Ook zijn echtgenote was meteen smoorverliefd op de jongen toen hij haar aankeek terwijl hij zijn pizza aan het verorberen was.Niet alleen hadden zij hun ogen gericht op elkaar, ook veel mensen in hun omgeving keken raar op toen ze het nieuws hoorde. Het stel ziet het leeftijdsverschil niet als een probleem voor een relatie. “Leeftijd is maar een getal”, vertelt Almeda, terwijl Gary beweert dat hij heel volwassen is voor zijn leeftijd. “Ik pas niet tussen mijn leeftijdsgenoten. Ik val alleen op oudere vrouwen”, voegt hij er aan toe. De zoon van Almeda was daar niet blij mee. Hij heeft sinds hun huwelijk geen contact meer met zijn moeder. Ook haar kleinkinderen vonden het in het begin moeilijk om met de situatie om te gaan, maar die situatie is verbeterd. “Ik heb hem een keer grootvader genoemd toen ik dronken was”, vertelt kleinzoon Aaron die drie jaar ouder is dan zijn stiefopa. “Ik zie hem meer als een vriend dan opa, maar gelukkig is mijn oma blij.”De twee doken voor het eerst met elkaar in bed tijdens de huwelijksnacht. Het was volgens hun een fantastische ervaring en een diepe connectie. Die connectie hopen ze ook te laten zien op YouTube. De twee hebben een kanaal met meer dan 49.000 volgers. Daarin willen ze hun liefde aan de hele wereld tonen.