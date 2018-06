Downburst: de hemelpoorten gaan open boven de Oostenrijkse Alpen

"De hemel opent zijn poorten." Zo omschrijft bergbeklimmer Peter Maier de onderstaande timelapse die hij maakte in de Oostenrijkse Alpen. Te zien is een zogeheten downburst.Bij een downburst komt veel neerslag tegelijk naar beneden, legt weerman Gerrit Hiemstra uit. "Wat je eigenlijk ziet is een heel mooi ingekaderde stortbui."Met die neerslag komt veel lucht mee. "Die sterke neerwaartse wind is hier ook, want je ziet golven ontstaan in het bergmeer."Een downburst als deze kan sterk genoeg zijn om bomen omver te blazen. Het fenomeen is ook een groot risico voor de luchtvaart. Hiemstra: "Daarom vliegen piloten altijd om zulke buien heen."De video van Maier is de afgelopen dagen op sociale media meer dan twee miljoen keer bekeken.