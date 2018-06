Opmerkelijke manicure-uitvinding: harsnagels in vorm van kammetjes

Nail Sunny, een Russische keten van exclusieve manicure- en pedicurezaken, heeft een opmerkelijke harsnagel aan het assortiment toegevoegd: een kunststof nagel in de vorm van een kammetje. Volgens het bedrijf is de vingernoviteit superhandig voor vrouwen die even snel hun verwarde lokken willen bijwerken.De kolderiek ogende kamnagels kunnen worden aangebracht bij één van de vijf salons in Moskou. Nail Sunny hoopt vooral het 'legertje' voetbalvrouwen, dat momenteel voor het WK in Rusland is, te interesseren voor de desgewenst tien kleurige minikammetjes aan twee handen. Ze worden overigens niet op de markt gebracht. De opmerkelijke nagels worden ter plaatse gemaakt door met een roterend vijltje drie of vier groefjes in bestaande harsnagels te slijpen. Vervolgens worden de tandjes glad gepolijst en glanzend afgelakt. Een kort instructiefilmpje (zie onder) toont hoe de nagels kunnen worden nagemaakt.Het bedrijf, dat wel vaker maffe kunstnagels lanceert, is benieuwd of vrouwen de kammetjes bruikbaar vinden. Nail Sunny plaatste vandaag op Instagram dan ook de vraag: handig of niet? Het merendeel van de reacties is negatief. ,,Als je met zo'n nagel ergens achter blijft hangen, ruk je het ding zo van je vinger af'', veronderstelt iemand. Weer anderen vinden het juist 'de uitvinding van de eeuw'. ,,Kam vergeten? Gewoon met je vingers door je haar.'' En: ,,Duim omhoog voor deze creativiteit.'' Voetbalvrouwen zijn er nog niet mee gesignaleerd. Wel een handvol trendy Russinnen, zo wordt gesteld in internationale media die het nieuwtje breed oppakten.