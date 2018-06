Onhandigheid zoontje kost ouders 132.000 dollar

Ouders van een vijfjarige jongen uit de Amerikaanse staat Kansas hebben een gepeperde rekening gekregen, nadat hun zoontje een standbeeld omver liet vallen. De kunstenaar eist namelijk 132.000 dollar (113.000 euro), de prijs waaraan het beeld te koop stond.Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe het jongetje zijn armen uitstak naar het beeld, ‘Aphrodite di Kansas City’ genaamd. Het kunstwerk bevond zich in de lobby van een gemeenschapscentrum. Vermoedelijk wilde de jongen het standbeeld knuffelen, maar het beeld viel van zijn sokkel.Volgens de kunstenaar, Bill Lyons, is het beeld onherstelbaar beschadigd. Hij werkte twee jaar lang aan het kunstwerk en had het te koop gezet voor 132.000 dollar. Nu eist hij dat bedrag van de ouders, aangezien hij het beeld niet meer kan verkopen.“Het is onverantwoord om zulke dure kunstwerken tentoon te stellen op een plaats waar kinderen komen. Mijn zoon had niet de bedoeling om het kapot te maken. Het beeld is op hem gevallen. Het was niet goed vastgemaakt en helemaal niet veilig”, reageert de moeder van de jongen, Sarah Goodman, verontwaardigd.