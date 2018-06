Man dood door vallende grafkist van zijn moeder

Op Zuid-Sulawesi in IndonesiŽ is een man omgekomen toen de grafkist van zijn moeder op zijn hoofd viel. Het ongeluk gebeurde afgelopen vrijdag tijdens de begrafenis van de vrouw.Een groep dragers tilde de kist op een traditionele houten ladder naar boven toen de ladder weggleed en brak. Op videobeelden is te zien hoe de zware kist naar beneden komt.Vanwege het grote gewicht van de kist duurde het lang voordat de zoon eronderuit kon worden gehaald. Hij liep een ernstige hoofdwond op en stierf onderweg naar het ziekenhuis.