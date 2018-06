Oplettende booteigenaar schept mini-varkentje uit de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - De Assendelftse Guido wist niet wat hij zag toen hij vrijdagmiddag niet een eend, ook geen otter, maar een mini-varkentje in de Zaan zag zwemmen. Hij twijfelde geen moment en trok het ontredderde diertje snel het water uit."Bij het losmaken van mijn boot zag ik iets kleins mij tegemoet zwemmen", vertelt Guido aan NH Nieuws. "Ik zag al snel dat het geen eend was. Waarop ik eerst dacht dat het een otter was, maar hij had wel een vreemde kleur. Toen zag ik dat het een mini-varken was!""Snel schepte ik hem met mijn hand uit het water", gaat hij verder. "Al krijsend kwam 'ie eruit, volledig in paniek en erg koud."De familie van Guido doet een oproep en doet rondvraag in de buurt. De eigenaren melden zich al snel. "Ze hadden hem pas vanaf dinsdag", laat Guido weten. "Hij was door een minuscuul gaatje in de Zaan terechtgekomen."Guido denkt dat het varkentje zo'n tweehonderd meter heeft gezwommen. "Eind goed, al goed. Blij dat ik daar was op het laatste moment, anders was het zeker anders afgelopen", voegt hij daaraan toe.