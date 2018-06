Gezochte Amsterdammer (45) verstopt zich tussen de lakens

Een 45-jarige Amsterdammer met een openstaande celstraf heeft eerder deze week een originele poging gewaagd uit de handen van de politie en justitie te blijven.



In de hoop de man daar aan te houden, bezocht de politie donderdagochtend een woning in het centrum van Landsmeer. De man leek niet aanwezig, maar toen agenten op onderzoek uitgingen bleek hij zich goed verstopt te hebben.



De man werd onder een laken aangetroffen en aangehouden, schrijft de politie Landsmeer op Facebook. Hij was veroordeeld tot een celstraf van twintig dagen, en moet die nog volledig uitzitten.

19-06-2018 22:21:49 Mamsie

Gezochte Amsterdammer (45) verstopt zich tussen de lakens



Zich vermomd als lakenvelder. Boe! Zich vermomd als lakenvelder. Boe!

19-06-2018 23:58:26 Emmo

@Mamsie : Ik denk dat ik me maar aansluit bij die Amsterdammer. 't Is al laat

20-06-2018 00:12:51 SamuiAxe

@Emmo : De rust kerel, mijn dag is nét begonnen

