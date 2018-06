Belgische gedetineerden stelen voor tienduizenden euro's van gevangenis

In BelgiŽ hebben zeker dertig gedetineerden van de gevangenis in Beveren gratis gewinkeld in de kantine dankzij een programmeerfout in het online bestelsysteem. Volgens het Belgische Het Laatste Nieuws is er voor tienduizenden euro's gefraudeerd.



Een maand geleden werd de digitale fraude ontdekt. De gevangenen kunnen via een computersysteem spullen aankopen, zoals sigaretten, eten en drinken, postzegels en doucheproducten. Dat rekenen ze dan af met geld dat ze verdienen door te werken in de gevangenis.



Maar enkele gedetineerden hadden een fout in het systeem ontdekt, waardoor ze niet hoefden te betalen. "Voor hen was het geen bestelplatform, maar een besteelplatform", zeggen bronnen binnen de gevangenis tegen HLN.



Sommigen bestelden voor een klein bedrag aan 'gratis' spullen, maar er zouden ook uitschieters zijn naar bedragen van zo'n 5000 euro. Voor alle gevangenen samen gaat het om tienduizenden euro's.



De fout kwam aan het licht door een onverklaarbaar gat in de begroting. "De directie heeft onmiddellijk de politie ingeschakeld. Die is een onderzoek naar fraude gestart", vertelt een woordvoerder van de gevangenis. De fout is uit het systeem gehaald.



De dertig frauderende gevangenen werden gisteren bij de directie geroepen en hebben een tuchtsanctie opgelegd gekregen. Zo mogen ze dertig dagen geen gebruik maken van het online winkelplatform. Ook riskeren ze verdere vervolging voor fraude.



Het bedrag zou nog verder op kunnen lopen, omdat alleen de eerste vier maanden van dit jaar zijn onderzocht. Volgens HLN gaat binnen de gevangenismuren het verhaal dat het besteltrucje al wordt toegepast sinds de opening van de gevangenis vier jaar geleden.

19-06-2018 18:14:45 Mamsie

En ja hoor, geef die arme gevangenen maar weer de schuld terwijl iemand anders een stommiteit met de programmering gedaan heeft.

19-06-2018 18:17:14 Sjaak

@Mamsie : Ja, die gevangenen zijn stuk voor stuk onschuldig. Daarom zitten ze in de gevangenis.

