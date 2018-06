Het is een hete dag en husky Mako is spoorloos. Tot zijn baasjes een staart uit de ijsmachine zien hangen

De voorbije weken was het vaak zo warm dat in de ijskast kruipen wel verleidelijk leek. En dat is exact wat deze husky deed in Kingston, in North Caro

Reacties

19-06-2018 13:54:20 allone

Oudgediende







klinkt heel logisch, als hij was waar hij thuishoort zou hij ook op sneeuw/ijs liggen

19-06-2018 14:37:17 stora

Oudgediende







Zou die hond zelf het deurtje open maken dan?



19-06-2018 14:53:07 venzje

Oudgediende







Een vriendin van me had ook zo'n beest en die had inderdaad snel last van warmte. Niet vreemd, als je ziet hoe dicht de ondervacht is.

Met warm weer ging ze daarom al vroeg naar het water om het dier te laten zwemmen. Zijn dikke vacht bleef dan vrijwel de hele dag nog nat.

19-06-2018 15:12:31 botte bijl

Stamgast







@stora :

het ene deurtje is het andere niet het ene deurtje is het andere niet

