8-Jarig meisje zit 13 uur aan tafel nadat vader haar dwingt spruitjes op te eten

Een man uit Quebec is veroordeeld tot vier maanden maatschappelijke dienst na wat volgens de rechter beschouwd kan worden als 'marteling'. Hij had zijn dochter verplicht een bord spruitjes leeg te eten. Het meisje bleef dertien uur lang aan tafel zitten.



Tijdens die periode mocht ze niet naar het toilet. Toen ze daardoor haar kleren had bevuild, mocht ze ook geen schone kleren aantrekken. Na bijna een volledige nacht zonder slaap, stemde ze er uiteindelijk mee in om de spruitjes op te eten. Meteen daarna gaf ze alles weer over. Pas daarna mocht ze douchen en slapen van haar 42-jarige vader, een docent bijzondere hulpverlening. Het enige spruitje dat was overgebleven, hield hij opzij om het haar 's ochtends opnieuw voor te schotelen als ontbijt.



De feiten kwamen aan het licht door sms-berichten van de vader aan zijn ex. ,,Door een kind urenlang te verbieden om naar de wc te gaan, of door slaap af te nemen, schend je de waardigheid en integriteit", vond de rechter, schrijft CTV News. ,,Nu is het zijn beurt om te boeten voor zijn daden."

Reacties

19-06-2018 10:09:27 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 862

OTindex: 7

S Zeer bijzondere hulpverlener...

19-06-2018 10:10:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.210

OTindex: 65.062





: lekker droog. maar idd dat viel mij ook op. Hoeveel andere kinderen heeft hij 'gemarteld'



Laatste edit 19-06-2018 10:16 Tja.. mijn vader had dezelfde opvoedideeën.. maar niet zo extreem gelukkig. Deze man mag eigenlijk geen vader zijn, en ook geen docent, want hij heeft geen hart, en weet niks van opvoeden. Wat gebeurt er nu met hem? En met het meisje, heeft ze geen moeder? @Cyberficial : lekker droog.maar idd dat viel mij ook op. Hoeveel andere kinderen heeft hij 'gemarteld'

19-06-2018 10:20:23 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 701

Quote:

,Nu is het zijn beurt om te boeten voor zijn daden."



Euh, hoezo? Daar lees ik niets over Euh, hoezo? Daar lees ik niets over

19-06-2018 10:32:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.210

OTindex: 65.062





Een man uit Quebec is veroordeeld tot vier maanden maatschappelijke dienst na wat volgens de rechter beschouwd kan worden als 'marteling'. Hij had zijn dochter verplicht een bord spruitjes leeg te eten. Het meisje bleef dertien uur lang aan tafel zitten.



En wat is die 'maatschappelijke dienst'?

Toch niet als docent bijzondere hulpverlening, he? Deze man heeft een herscholing nodig. En grondig.



Laatste edit 19-06-2018 10:36 @SamuiAxe : de eerste alinea ontbreekt, @Sjaak En wat is die 'maatschappelijke dienst'?Toch niet als docent bijzondere hulpverlening, he? Deze man heeft een herscholing nodig. En grondig.

19-06-2018 10:42:24 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 701





Slechts vier maanden voorwaardelijk? Das ook niet echt de moeite



Overigens ben ik dol op spruitjes



.



Laatste edit 19-06-2018 10:51 @allone : Dank jeSlechts vier maanden voorwaardelijk? Das ook niet echt de moeiteOverigens ben ik dol op spruitjes

19-06-2018 11:16:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.240

OTindex: 3.536



Totdat ik ze bij padvinderij eens zelf moest koken. Toen kwam ik erachter dat je ze wél lekker kunt klaarmaken.



Laatste edit 19-06-2018 11:16 @SamuiAxe : Ik ook, maar als kind was ik dat niet.Totdat ik ze bij padvinderij eens zelf moest koken. Toen kwam ik erachter dat je ze wél lekker kunt klaarmaken.

19-06-2018 11:34:26 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.071

OTindex: 1.333

Kennelijk denkt iedereen er anders over, maar eerlijk gezegd vind ik dit helemaal niet zo schokkend. Het kind had op elk moment een einde kunnen maken aan de zogenaamde marteling door de spruitjes op te eten, maar wilde kennelijk perse haar eigen regels bepalen. Ik snap best dat de vader een grens heeft willen stellen voor zijn kennelijk nogal eigenwijze dochter.



Dit is iets wat mijn vader ook had kunnen doen, alleen was ik niet zo dom om in mijn eigen stront te gaan zitten. Ik vond spruitjes ook smerig en moest ook mijn bord leegeten. Dus zonder drama slikte ik ieder spruitje in zijn geheel door en daarmee was het probleem in 5 minuten opgelost.

19-06-2018 11:39:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.210

OTindex: 65.062

@Lennox : en wat is het voordeel, om een kind te dwingen spruitjes te eten? Of het kind eigenwijs was weten we niet, sommige mensen kunnen ze gewoon niet door hun keel krijgen. Waarom mogen volwassenen wel beslissen wat ze wel en niet eten, en waarom moeten kinderen gedwongen tegen hun zin spruitjes te eten? Gezond is geen argument, er zijn genoeg andere gezonde groentes en etenswaren.

19-06-2018 12:00:45 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.071

OTindex: 1.333





En tuurlijk kun je bij dat soort zaken steeds vragen waarom dat zo is en waarom kinderen zelf niet van alles mogen beslissen. Een heleboel mensen vóór jou leek dat ook een goed idee. Vandaar dat er nu zoveel verwende jankerds zijn die geen discipline kennen, niet met regels om kunnen gaan, nauwelijks functioneren en in geen enkel bedrijf stand houden omdat ze nooit geleerd hebben zich naar regels te voegen.



@allone : Zoals je natuurlijk heus wel begrijpt (en anders moet je mijn bericht nog maar eens lezen want daar blijkt het toch duidelijk uit) gaat het niet om de spruitjes op zich maar om het principe dat als je ouders zeggen dat je je bord leeg moet eten dat je dat dan moet doen omdat je ouders nu eenmaal de regels bepalen.En tuurlijk kun je bij dat soort zaken steeds vragen waarom dat zo is en waarom kinderen zelf niet van alles mogen beslissen. Een heleboel mensen vóór jou leek dat ook een goed idee. Vandaar dat er nu zoveel verwende jankerds zijn die geen discipline kennen, niet met regels om kunnen gaan, nauwelijks functioneren en in geen enkel bedrijf stand houden omdat ze nooit geleerd hebben zich naar regels te voegen.

19-06-2018 12:11:33 TheBoss

Senior lid

WMRindex: 477

OTindex: 103

Wnplts: het oosten

@Lennox : Er zijn genoeg andere manieren om kinderen gezond te leren eten en met regels om te gaan. Kinderen op de manier van deze Canadese man dwingen om dingen te doen is niet goed en kan in extreme gevallen zelfs trauma's veroorzaken.

19-06-2018 12:14:06 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 701

@Lennox :



Kinderen zijn vreemde wezens Ik ben het ermee eens dat je niet te snel dient toe te geven aan de nukken van je kind, het dient regels te leren, regels die later van pas zullen komen op het glibberige pad naar volwassenheid, en verder..



Dus ik ben het ermee eens dat pa niet met zich liet spelen en trachtte een lijn te trekken. Echter!! Hij had al veel eerder moeten inzien dat het deze keer niet zou lukken!! Hij is de ouder, HIJ had moeten inzien dat dit geen goed idee was!



Natuurlijk, zou mijn kind zo stug zijn blijven volhouden dan had ik 'm misschien wel achter het behang geplakt! Om hem onmiddellijk weer er vandaan te halen



Mijn jongste broer lustte écht geen erwtensoep maar hij moest en zou het opeten!! Na langdurig geweigerd te hebben zwichtte mijn broertje, ik denk dat Lennox' vader en de mijne wel wat overeenkomsten hadden



Na een aantal happen genomen te hebben gaf hij geluidloos over en spatte de tafel onder met erwtensoep..



Hij heeft het nooit weer hoeven te eten, soms weet je dat je als ouder verslagen bent en moet je het gewoon accepteren.



Ikzelf had een andere methode: Mijn jongens mochten twee groenten kiezen die ze absoluut niet lustten! Maar de rest moest dan wél zonder klagen naar binnen worden gewerkt.. Dat heeft bijzonder goed gewerkt



Deze man heeft het naar mijn mening veel te ver doorgevoerd! Ik heb ook niet het idee dat hij het kind alternatieve heeft aangeboden. Slechte zaak



Lennox en Allone, jullie zijn beiden zeer intelligente dames, maar als je zelf geen kinderen hebt grootgebracht mis je denkelijk toch nét een beetje inside kennis @allone : Het is wel duidelijk dat jullie geen van beiden kinderen hebben, en dat zeg ik met alle liefde hoor!Kinderen zijn vreemde wezensIk ben het ermee eens dat je niet te snel dient toe te geven aan de nukken van je kind, het dient regels te leren, regels die later van pas zullen komen op het glibberige pad naar volwassenheid, en verder..Dus ik ben het ermee eens dat pa niet met zich liet spelen en trachtte een lijn te trekken. Echter!! Hij had al veel eerder moeten inzien dat het deze keer niet zou lukken!! Hij is de ouder, HIJ had moeten inzien dat dit geen goed idee was!Natuurlijk, zou mijn kind zo stug zijn blijven volhouden dan had ik 'm misschien wel achter het behang geplakt! Om hem onmiddellijk weer er vandaan te halenMijn jongste broer lustte écht geen erwtensoep maar hij moest en zou het opeten!! Na langdurig geweigerd te hebben zwichtte mijn broertje, ik denk dat Lennox' vader en de mijne wel wat overeenkomsten haddenNa een aantal happen genomen te hebben gaf hij geluidloos over en spatte de tafel onder met erwtensoep..Hij heeft het nooit weer hoeven te eten, soms weet je dat je als ouder verslagen bent en moet je het gewoon accepteren.Ikzelf had een andere methode: Mijn jongens mochten twee groenten kiezen die ze absoluut niet lustten! Maar de rest moest dan wél zonder klagen naar binnen worden gewerkt.. Dat heeft bijzonder goed gewerktDeze man heeft het naar mijn mening veel te ver doorgevoerd! Ik heb ook niet het idee dat hij het kind alternatieve heeft aangeboden. Slechte zaakLennox en Allone, jullie zijn beiden zeer intelligente dames, maar als je zelf geen kinderen hebt grootgebracht mis je denkelijk toch nét een beetje inside kennis

19-06-2018 12:15:41 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.489

OTindex: 5.068

S @allone :



mijn ouders (als we daar zijn) scheppen ook het bord vol, zetten het mijn kind voor en vinden dan dat ze het leeg moet eten. is het niet handiger om te beginnen met een beetje en dan later nog eens te nemen, mochten ze het wel eten?

daar kweek je echt geen jankerds mee, maar wel kinderen die weten wat ze lekker vinden en geen eetstoornis ontwikkelen (want maar dooreten omdat het bord leeg moet, over je volheidsgrens heen is ook niet gezond)



@Lennox : Bord leeg eten omdat de ouders bepalen hoe veel er op ligt...mijn ouders (als we daar zijn) scheppen ook het bord vol, zetten het mijn kind voor en vinden dan dat ze het leeg moet eten. is het niet handiger om te beginnen met een beetje en dan later nog eens te nemen, mochten ze het wel eten?daar kweek je echt geen jankerds mee, maar wel kinderen die weten wat ze lekker vinden en geen eetstoornis ontwikkelen (want maar dooreten omdat het bord leeg moet, over je volheidsgrens heen is ook niet gezond)

19-06-2018 12:22:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.290

OTindex: 18.011

niet leeg ging dan had niet voldoende honger en kreeg je geen toetje.

Daar hebben ze vaak genoeg de hand mee gelicht, maar het principe bleef in ieder geval staan.



In het artikel lijkt me de dochter een vijg die niet ver van het paard gevallen is.



Maar inderdaad had de vader wijzer moeten wezen. @MIADIA : Mijn ouders hadden het principe dat het kind bepaalde (binnen grenzen) hoeveel van wat. Dus één spruitje en drie aardappelen werd geaccepteerd. Maar als het bord jeleeg ging dan had niet voldoende honger en kreeg je geen toetje.Daar hebben ze vaak genoeg de hand mee gelicht, maar het principe bleef in ieder geval staan.In het artikel lijkt me de dochter een vijg die niet ver van het paard gevallen is.Maar inderdaad had de vader wijzer moeten wezen.

19-06-2018 12:22:45 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.071

OTindex: 1.333





@TheBoss : Ik denk dat dat best meevalt. Er zijn hele generaties op die manier opgegroeid. Kinderen die respect voor hun ouders hadden en gewoon deden wat hun ouders zeiden, het zal je verbazen maar dat was vroeger heel gewoon. Die generaties zijn nu mensen van boven de 60, en persoonlijk denk ik dat die mensen heel wat meer in hun mars hadden dan de verwende prinsjes en prinsesje waar we nu mee te maken hebben, die nergens tegen kunnen, vinden dat alles hen in de schoot geworpen moet worden en waarvan Papa meteen naar school rent als de juf hun kind niet op de wenken bedient.

19-06-2018 12:29:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.290

OTindex: 18.011

stil zijn. Alleen praten indien gevraagd.



Hun zoons, dus mijn oudere neven, werden gedurende een visite op een stoeltje gezet waar ze niet vanaf mochten. Gedurende de duur van de visite kwamen ze daar niet vanaf en mochten geen bek opentrekken.

En dan praat je over de tijd van direct na de oorlog. De 2e wereldoorlog bedoel ik dan. Niet de 80-jarige... @Lennox : Mijn ooms, oudere broers van mijn vader, moesten staande eten. En gedurende de maaltijdzijn. Alleen praten indien gevraagd.Hun zoons, dus mijn oudere neven, werden gedurende een visite op een stoeltje gezet waar ze niet vanaf mochten. Gedurende de duur van de visite kwamen ze daar niet vanaf en mochten geen bek opentrekken.En dan praat je over de tijd van direct na de oorlog. De 2e wereldoorlog bedoel ik dan. Niet de 80-jarige...

19-06-2018 12:32:17 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.071

OTindex: 1.333

@SamuiAxe : @MIADIA : Ik denk dat het feit dat wij (Allone en ik) geen kinderen hebben hier weinig mee te maken heeft. Jullie vullen nu beiden een deel van het verhaal naar eigen inzicht in. Misschien heeft de vader wel maar 4 spruitjes op het bord gelegd en aangegeven dat die wel op moesten en misschien was het kind wel altijd enorm koppig en heeft hij daar paal en perk aan willen stellen. Dit meisje zou heel goed een Bartje-ik-bid-niet-voor-bruine-bonen type geweest kunnen zijn.

19-06-2018 12:35:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.210

OTindex: 65.062

dat wij geen kinderen hebben heeft er weinig mee te maken. We zijn zelf kinderen geweest, en hebben genoeg familie, vrienden, kennissen met kinderen om onze ervaring op te stoelen.



Maar dat het vroeger zo gedaan werd, vind ik geen argument, om het zo blijven te doen.



Als je kinderen van het begin af aan gezond eten geeft, weten ze ook zelf wat ze nodig hebben, zoals een dier van nature ook weet wat hij nodig heeft. Gewoon een soort instinct, en gevoel voor je lichaam en wat het nodig heeft.



Laatste edit 19-06-2018 12:37 @SamuiAxe : ik ben het met @Lennox eensdat wij geen kinderen hebben heeft er weinig mee te maken. We zijn zelf kinderen geweest, en hebben genoeg familie, vrienden, kennissen met kinderen om onze ervaring op te stoelen.Maar dat het vroeger zo gedaan werd, vind ik geen argument, om het zo blijven te doen.Als je kinderen van het begin af aan gezond eten geeft, weten ze ook zelf wat ze nodig hebben, zoals een dier van nature ook weet wat hij nodig heeft. Gewoon een soort instinct, en gevoel voor je lichaam en wat het nodig heeft.

19-06-2018 12:37:10 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.071

OTindex: 1.333

@Emmo : Precies, zo ging het er niet al te lang geleden nog aan toe. Dus dat deze vader nu een aantal jaar later zelfs voor de rechter moet verschijnen omdat hij zijn dochter niet van tafel liet voordat zij haar bord leeg had vind ik heel ver gaan.

19-06-2018 12:37:55 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.071

OTindex: 1.333

. Voor wat betreft het eerste deel dan.



Want nogmaals, je kent de rest van het verhaal niet. Misschien wilde dit kind wel helemaal niet gezond eten of altijd haar eigen regels bepalen. En verder hoef je dingen niet te blijven doen enkel omdat ze eerder gedaan werden maar zou ik de resultaten voor zich laten spreken. De opvoeding van vroeger leidde tot hardwerkende, respectvolle en behulpzame mensen en de opvoeding van nu leidt vooral tot verwende, huilebakjes die nergens tegen kunnen, die vinden dat de wereld om hen draait en die relatief weinig respect voor andere hebben.



Laatste edit 19-06-2018 12:43 @allone : Kijk, zijn we het toch nog eens. Voor wat betreft het eerste deel dan.Want nogmaals, je kent de rest van het verhaal niet. Misschien wilde dit kind wel helemaal niet gezond eten of altijd haar eigen regels bepalen. En verder hoef je dingen niet te blijven doen enkel omdat ze eerder gedaan werden maar zou ik de resultaten voor zich laten spreken. De opvoeding van vroeger leidde tot hardwerkende, respectvolle en behulpzame mensen en de opvoeding van nu leidt vooral tot verwende, huilebakjes die nergens tegen kunnen, die vinden dat de wereld om hen draait en die relatief weinig respect voor andere hebben.

19-06-2018 12:38:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.210

OTindex: 65.062





@TheBoss : @MIADIA : ja idd, ben ik met je eens, zelfde principe als wat ik hierboven aangaf.

19-06-2018 12:54:01 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 701





Natuurlijk hebben we allemaal onze herinneringen aan onze eigen jeugd. We hebben vast en zeker allemaal dingen meegemaakt die je met je eigen kinderen niet zou doen,



Natuurlijk bestaat dan de kans dat je het doel overschiet, met als gevolg de kinderen waar Lennox het over heeft...



Maar als je zelf jong bent geweest en dingen hebt ervaren die je minder vond dan heb je met je eigen kinderen de kans om dingen anders te doen en te zien hoe dat gaat.. Maar dan moet je wél kinderen hebben



Wij moesten vroeger ons bord leeg eten, moeder bepaalde hoeveel je moest eten en aangezien ze heel veel van haar kinderen hield schepte ze meestal veel teveel op je bord.



Dat stond mij niet aan dus met mijn kinderen deed ik het anders: Ze mochten, (in redelijkheid), zelf opscheppen, maar wat je opschepte at je op!



.

Laatste edit 19-06-2018 13:05 @Lennox : Ik vind dat ik eigenlijk erg terughoudend ben geweest met het invullen van vaders activiteiten.. Ik peurde eigenlijk veel meer op mijn eigen ervaringen als vader van twee jongens.Natuurlijk hebben we allemaal onze herinneringen aan onze eigen jeugd. We hebben vast en zeker allemaal dingen meegemaakt die je met je eigen kinderen niet zou doen, @Emmo geeft daar een mooi voorbeeld van, zo je ziet gaat elke generatie aanpassen.Natuurlijk bestaat dan de kans dat je het doel overschiet, met als gevolg de kinderen waar Lennox het over heeft...Maar als je zelf jong bent geweest en dingen hebt ervaren die je minder vond dan heb je met je eigen kinderen de kans om dingen anders te doen en te zien hoe dat gaat.. Maar dan moet je wél kinderen hebbenWij moesten vroeger ons bord leeg eten, moeder bepaalde hoeveel je moest eten en aangezien ze heel veel van haar kinderen hield schepte ze meestal veel teveel op je bord.Dat stond mij niet aan dus met mijn kinderen deed ik het anders: Ze mochten, (in redelijkheid), zelf opscheppen, maar wat je opschepte at je op!

19-06-2018 14:52:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.462

OTindex: 62.818

Je kunt ervan denken wat je wilt maar dat meisje, heeft een hele sterke wil. Daar heb ik wel bewondering voor.

Dat zal wel eens vaker botsen met vader want ze zijn in drammerigheid aan elkaar gewaagd.

19-06-2018 15:04:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.804

OTindex: 28.831



evengoed was ik het er roerend mee eens toen rond mijn twintigste de moeder van kinderen waarop ik paste zei dat je kinderen geen eten mag opdringen

aan die vader/verwekkerfiguur maak ik geen woorden vuil ook ik moest als kind mijn bordje leegeten, maar zo hardvochtig waren mijn ouders -die als twintigers de oorlog hadden meegemaakt- beslist nietevengoed was ik het er roerend mee eens toen rond mijn twintigste de moeder van kinderen waarop ik paste zei dat je kinderen geen eten mag opdringen

