Wow. Nagelstyliste geeft vrouw een kakmanicure

Een Russische nagelstyliste is op een paar dagen tijd helemaal viraal gegaan, nadat ze een filmpje deelde van een heel opmerkelijke manicure. Op de beelden is te zien hoe een klant letterlijk stront aan knikker of dit geval vinger krijgt. Kunst of kitsch. We zijn er nog niet uit.Meer dan 600.000 mensen hebben al het filmpje gezien waarop de nagelstyliste uit Moskou haar klant verzorgt. Verwacht geen lilaroze nagels, wel twee billen met een beetje meer. Het is niet de eerste keer dat de creatieveling zon stunt uithaalt. Op haar Instagram zijn ook oren op nagels te zien, bestek en zelfs volledige poppetjes.