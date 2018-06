Auto bolt van oprit in Ieper, naast visser recht het water in

In Ieper is vrijdag rond de middag een geparkeerde auto in het water van de vestingen beland. Niemand raakte gewond. Het voertuig stond sedert gi

Reacties

18-06-2018 20:40:19 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.982

OTindex: 55

Volgens mij kan die auto nooit in zijn versnelling staan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: