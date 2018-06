Boris Becker vecht faillissement aan: ik ben diplomaat voor de CAR

Oud-tennisser Boris Becker probeert beslaglegging op zijn eigendommen na zijn faillissement te vermijden met diplomatieke immuniteit. Hij zegt dat een procedure tegen hem niet mogelijk is, omdat hij deel uitmaakt van de diplomatieke missie van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Afgelopen april maakte dat land hem afgezant voor Sport en Cultuur bij de Europese Unie.



De Duitse oud-tenniskampioen werd vorig jaar failliet verklaard door een rechtbank in Londen. Hij had al twee jaar een schuld bij een Britse privébank. Zijn advocaat zei destijds dat hij onhandig was in geldzaken.



Nu zegt zijn juridische team dat Beckers betrekkingen met de Centraal-Afrikaanse Republiek een proces voor beslaglegging in de weg staan. "Er kan geen gerechtelijke procedure tegen hem worden begonnen zolang hij diplomatiek ambtenaar is, in welk land dan ook." Diplomaten die in het buitenland een land vertegenwoordigen kunnen niet vervolgd worden.



Volgens de voormalige toptennisser is het onrechtvaardig en onterecht dat hij failliet is verklaard. Becker probeert met zijn juridische verweer een einde te maken aan wat hij noemt de "farce" waarmee zijn schuldeisers "hun zakken proberen te vullen".



De Duitser brak in 1985 door toen hij als 17-jarige jongen Wimbledon won. Daarna veroverde hij nog 63 titels en werd hij nummer een van de wereld.

Reacties

18-06-2018 16:55:33 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.298

OTindex: 189

S Dus hij wordt achteraf diplomaat en daarom kunnen ze niets meer? Goed bezig Boris!



Diplomatieke immuniteit blijf ik een bijzonder iets vinden.

