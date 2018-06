Docent filosofie geeft jaar lang verkeerde lesstof: twee leerlingen gezakt

Een middelbare school in Den Haag heeft een blunder begaan door havo-leerlingen van het vak filosofie een jaar lang de verkeerde lesstof te geven. De leerlingen waren daardoor nauwelijks voorbereid op het Centraal Eindexamen.



Een leerling ontdekte de fout bij toeval toen hij vier weken voor de examens een kijkje nam op de website Examenblad.nl. Daar stond niks over het onderwerp 'mondiale rechtvaardigheid', waar de klas het afgelopen jaar over leerde. Wel over het onderwerp 'persoonlijke identiteit'.



Het was toen anderhalve week voor de meivakantie. De scholier is toen naar de leraar toegestapt, vertelt een leerling tegen RTL Nieuws die liever anoniem wil blijven. Hij herinnert zich nog dat de docent zei dat áls de scholier gelijk had, dat dit dan wel 'een enorme blunder zou zijn' van hem.



Helaas had de scholier het bij het goede eind. De leraar ging ervan uit dat de lesstof hetzelfde was als het jaar daarvoor. Maar blijkbaar niet. "Toen hij erachter kwam dat het verkeerd was, werd hij helemaal gestresst", zegt de leerling tegen RTL Nieuws.



De conrector van de bewuste school, het Dalton in Den Haag, ging die avond diep door het stof. In een mail aan de ouders schreef hij dat de school 'een enorme fout' had gemaakt. De leerlingen kregen een aanbod om deel te nemen aan een speciale examentraining. Volgens de bewuste docent was het 'absoluut mogelijk' om in die extra lessen 'alle stof uitputtend te behandelen'. De leerlingen zouden zo 'voldoende voorbereid aan het examen kunnen deelnemen'.



Tegen RTL Nieuws vertelt de leerling dat het in zo'n korte tijd ondoenlijk was om nog een redelijk cijfer te halen. Daarnaast kon hij ook niet meer oefenen voor de andere examens, omdat al zijn tijd opging aan filosofie.



Zelf slaagde de havist met de hakken over de sloot. De scholier haalde op het eindexamen voor filosofie weliswaar een zware onvoldoende, maar doordat hij op andere vakken wel voldoende had, viel de schade voor hem mee. Hij kan volgend jaar gaan studeren.



Twee van zijn vijf klasgenoten hadden minder geluk. Zij zijn nu gezakt. Voor die twee gedupeerden vertelt hij het verhaal. "Ik heb echt met ze te doen. Ik weet wat ze hebben moeten doormaken."



De onderwijsinspectie is op de hoogte gesteld van de fout op de school, maar heeft daar geen verdere consequenties aan verbonden. Voor de havo-leerling zit er dan ook niks anders op om vooral scholen en andere leerlingen in Nederland te waarschuwen die volgend jaar examen doen. "Vertrouw niet blind op je docent."

18-06-2018 16:12:33 jero

Hebben ze het hele jaar dan maar oeverloos zitten lullen over 1 onderwerp?

18-06-2018 16:46:40 Lennox

Ach, je kunt altijd gewoon voor je andere vakken leren en examen doen en dan voor filosofie (in mijn tijd had je dat op de middelbare school trouwens nog niet, dat kreeg ik voor het eerst als bijvak op de universiteit) herexamen doen. Volgens mij zitten er tussen examen en herexamen wel een paar weken en daarin kun je dan helemaal losgaan op filosofie.



Voor de grensgevallen die het toch al van de herexamens moest hebben is het natuurlijk wel erg vervelend.





18-06-2018 16:58:17 DrZiggy

S Ik vraag me wel af in hoeverre zo'n boek dan veranderd in een jaar tijd. Dat een bepaald onderdeel er niet in staat, kan ik me wel voorstellen. Maar de rest zou toch gewoon redelijk goed te doen moeten zijn?



Wat heb je er in hemelsnaam aan om één boek te examineren en niet algemene kennis over een vak? Wat heb je er dan aan?



Dan zouden dus door de wijziging van dit boek op de middelbare school, ook alle vervolgopleidingen nieuwe boeken nodig hebben. Want die gaan allemaal verder op verkeerde stof?

18-06-2018 17:26:37 Lennox

En het gekozen thema was ieder jaar anders. Ik vermoed dat dat hier ook zo gegaan is maar dat de leraar met name het stukje "ieder jaar anders" even gemist heeft . @DrZiggy : Zoals ik me herinner voor bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, had je het hele jaar door algemene stof maar werd er voor het examen een landelijk en specifiek onderwerp gekozen, een thema zeg maar, wat dan verder uitgediept werd. De examen vragen gingen dan overwegend over het algemene deel, maar over het specifieke thema kreeg je dan extra, en ook wat moeilijkere, vragen.En het gekozen thema was ieder jaar anders. Ik vermoed dat dat hier ook zo gegaan is maar dat de leraar met name het stukje "ieder jaar anders" even gemist heeft

18-06-2018 17:52:14 BatFish

Quote:

"Vertrouw niet blind op je docent." Het lijkt me dat je als scholier er wel van uit mag gaan dat de docent weet welke lesstof er behandeld dient te worden??? Het lijkt me dat je als scholier er wel van uit mag gaan dat de docent weet welke lesstof er behandeld dient te worden???

