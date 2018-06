Netflix legt bizarre regels op tegen misbruik na #MeToo

De streamingdienst Netflix heeft in de nasleep van de #MeToo-beweging een aantal nieuwe regels ingevoerd. Zo zouden werknemers op de set elkaar niet te lang in de ogen mogen kijken. De informatie is afkomstig van medewerkers die er online grapjes over maken.



Op de sets van Netflix-producties is het voortaan verboden om elkaar langdurig te omhelzen, te flirten, telefoonnummers te vragen en elkaar langer dan vijf seconden aan te kijken. Vooral die laatste richtlijn vinden werknemers nogal vreemd.



“Het is gewoon belachelijk”, zegt een van de medewerkers van het Netflix-programma ‘Black Mirror’. “Mensen lachen met de regel. Ze kijken elkaar aan, tellen tot vijf en kijken dan weg.” Leidinggevenden moesten ook een ‘intimidatievergadering’ bijwonen om te leren wat wel en niet gepast is.



De streamingdienst weigert het nieuws te bevestigen of te ontkennen, maar vertelt aan The Independent dat ze trots zijn op de training die ze aanbieden om pesterijen en intimidatie tegen te gaan. “Wij willen dat elke Netflix-productie een veilige en respectvolle werkomgeving is”, klinkt het.

Reacties

17-06-2018 12:52:01 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.586

OTindex: 142

T S Ik begrijp het wel, netflix is veel geld kwijtgeraakt aan het fenomeen metoo...



Ik neem aan dat Waar Maar Raar ook met regels komt.



Zoals:

* leden mogen niet langer dan 5 seconden dit bericht lezen.

* Leden mogen niet langer dan 3 seconden typen.

* Leden mogen niet aardig tegen elkaar doen.

* Leden zijn verplicht voordat ze op WMR komen 6 onderbroeken te dragen, 3 broeken (voor vrouwen welk alleen rokken dragen, 8 rokken allen reikend tot onder de voeten {mannen welk rokken dragen kunnen het beste 10 rokken te dragen tot ver onder de voeten}. Mannen dienen 8 truien te dragen, vrouwen minimaal zoveel truien te dragen zodat hun borst omvang niet meer te raden is, 2 bivakmutsen MÉT zonnebril en handschoenen. Broek dragende leden dienen 3 paar schoenen te dragen....

17-06-2018 13:03:15 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.491

OTindex: 688





.



Laatste edit 17-06-2018 13:04 @HHWB : k iets te kor

17-06-2018 13:15:51 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.571

OTindex: 2.976

meer kon

17-06-2018 13:16:19 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.571

OTindex: 2.976

er niet af.

17-06-2018 13:17:05 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.571

OTindex: 2.976

De rest hou ik me niet aan,

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: