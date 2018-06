Vrouw sluit zichzelf buiten. Haar hond komt haar redden

Soms is je hond niet alleen je beste vriend, maar ook je redder in nood. Dat laatste was hond Sam in ieder geval voor Kaylyn Marie die zichzelf per ongeluk buiten sloot.Ze had een raam kunnen inslaan of de deur kunnen forceren, maar het is natuurlijk fijner om niets kapot te maken. En dus riep ze de hulp van haar hond in.Die begreep aanvankelijk weinig van de paniek van zijn baasje, maar snapte uiteindelijk wel wat hij moest doen. Kaylyn zette alles op alles om Sam zover te krijgen dat hij een houten balk weghaalde die ervoor zorgde dat de deur niet open kon.Na een aantal mislukte pogingen en veel geschreeuw van Kaylyn lukte het hem toch om de deur open te krijgen. Tot grote blijdschap van zijn baasje.Sam gaat met zijn reddingsactie inmiddels het hele internet over en heeft zelfs een eigen Instagram-account met duizenden volgers.