Tessa (17) dacht dat ze geslaagd was door fout van school: In huilen uitgebarsten

Tessa (17) uit Westervoort had gisteren al slingers opgehangen en taart gekocht omdat ze rond 14.00 uur te horen had gekregen dat ze was geslaagd voor haar havo-examen. Twee uur later belde de school om haar te vertellen dat ze toch was gezakt. De school had haar scheikundecijfer verwisseld met dat van een klasgenote.



Ze was al de hele dag zenuwachtig geweest omdat het nog beide kanten op kon gaan. "Ik wist dat ik het net wel of net niet zou halen", zegt Tessa tegen RTL Nieuws. "Dus toen mijn moeder naar boven riep dat ik werd gebeld, rende ik naar beneden om zo snel mogelijk het telefoontje aan te nemen." Nadat ze het goede nieuws had gekregen, werd ze overladen met felicitaties. "Ik belde meteen een goede vriendin van me om het te vertellen, appte een tiental mensen en plaatste een bericht op Facebook."



De voorbereidingen op het feest waren al volop in gang, toen ze nogmaals een telefoontje kreeg van de school. "Mijn moeder had opgenomen en zei tegen me dat ze me nog een keer wilden spreken. Ze grapte nog over dat ik misschien niet geslaagd was, zonder te weten dat dat ook echt zo was."



Tessa reageerde naar eigen zeggen beduusd op het nieuws en de excuses van de school. Even later barstte ze in tranen uit. "Toen moest ik nog iedereen vertellen dat ik eigenlijk niet was geslaagd. Ze reageerden vol ongeloof en dachten dat ik een grapje maakte. Maar toen het tot hen doordrong, steunden ze me allemaal."



Wat haar het meest is bijgebleven, is het moment dat ze het schoolplein opstapte. "Twee vriendinnen van me kwamen meteen naar me toe. Zij waren ook gezakt, maar ze waren alleen maar bezorgd om mij. Ze bleven me vragen hoe het met me ging, zonder aan henzelf te denken."



De ouders van Tessa reisden die dag nog af naar de school om het incident te bespreken. Vader Paul is tevreden over hoe het is afgehandeld. "Ze zijn echt door het stof gegaan en boden heel vaak hun excuses aan. Ook hebben ze Tessa bijlessen aangeboden om goed voorbereid de herexamens in te gaan. Toch blijft het een grote fout, waar we nu niets meer aan kunnen doen."



Volgens hem is Tessa nog steeds van slag door alles wat is gebeurd. "Ze moet zich nu richten op een herexamen wiskunde waardoor ze alsnog zou kunnen slagen, maar ik zie dat ze het nog moeilijk heeft. Ze kon de afgelopen nacht ook niet slapen."



Tessa zelf zegt dat ze nog steeds boos is, maar richt zich nu volledig op de kans die ze nog heeft. Ze legt de schuld niet bij de school of de docenten. "Ik heb met mijn docente gesproken en die was ook heel erg aangeslagen en moest huilen. Ik denk zelf dat de fout in het systeem van nakijken zit. Het blijft immers gewoon mensenwerk."

Reacties

16-06-2018 18:47:31 Lennox

Oudgediende



Nou het is natuurlijk hartstikke balen als zoiets gebeurt. Maar dat de vader het dan nodig acht om op school de fout te gaan bespreken en er op te kicken dat men "diep door het stof gaat" vind ik zeer misplaatst. Zijn dochter is zelf gezakt en je dan niet gaan afreageren op zenuwachtige en vaak erg meelevende leraren. Die moeten op zo'n dag vaak talloze mensen bellen (en ook troosten), voor hun is het ook een spannende dag en er kan altijd wat fout gaan.





16-06-2018 19:23:53 stora

Oudgediende



Ik dacht dat dit meisje van de week 's ochtends door Edwin Evers werd gebeld en op de dinsdag van haar herexamen mag ze s'avonds naar een grote show in Amsterdam.

Dus nog even stevig leren en het komt goed.

