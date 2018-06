16-06-2018 14:22:18

@Emmo

Ik vraag me af of die uitspraken daadwerkelijk racistisch zijn. Ik stel me bij racisme voor (ik weet niet zeker of dat waar is) dat er gedacht wordt dat verschillende rassen genetisch gezien van verschillende kwaliteit zijn. Dus dat racisme puur gaat om (al dan niet bestaande) rasspecifieke eigenschappen die niets met de cultuur van dat ras te maken hebben. Alles wat Einstein gezegd heeft zou aan cultuur toegeschreven kunnen worden. En in zo'n geval veroordeel je eigenlijk niet het ras op zich, maar meer de samenleving die ze hebben opgebouwd en het gedrag dat ze acceptabel vinden.