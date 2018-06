Krokodil eet hond, die hem 10 jaar lang opjoeg

Australiërs stonden onlangs te filmen hoe hun hondje opnieuw de lokale krokodil zou pesten en in het water zou jagen, zoals het al tien jaar doet. Maar ging het mis. Het baasje bevestigde aan de Australische televisiezender ABC News dat de krokodil de hond tussen zijn tanden stak voor hij weer het water in dook.De uitbater van de hutjes nabij de Adelaide River, die vol krokodillen zit, beschrijft het incident als "iets dat vroeg of laat waarschijnlijk zou gebeuren": “Ze deed niks verkeerd, ze deed gewoon wat krokodillen doen. Vroeger heeft ze mij ook een aantal keer proberen aan te vallen. Tegenwoordig mag niemand van mij in de buurt komen."Krokodilexpert Adam Britton vindt dat het reptiel niet gedood moet worden omdat het de hond gegeten heeft en dat het niet persé mensen zal aanvallen. “De hond kwam erg dichtbij het hoofd van de krokodil”, reageert Britton. “Dat zorgt voor een reflexreactie. De krokodil dacht er waarschijnlijk niet eens bij na. Die valt gewoon aan. Als ze een mens aanvallen, ligt dat anders omdat we zo groot zijn." Toch raadt Britton aan om uit de buurt te blijven van gebieden waar veel krokodillen zitten.