Volgens een voorbeschouwing van de Engelse nieuwszender BBC schrijft BelgiŽ het komende WK voetbal op haar naam. Tot die conclusie kwamen de Engelsen door de trends van de vorige toernooien toe te passen op de huidige deelnemers.



Goed nieuws voor Eden Hazard en co. Ze worden wereldkampioen in Rusland, toch als we de BBC mogen geloven. De Engelse nieuwszender waagde zich aan een voorspelling voor het komende wereldkampioenschap voetbal en daaruit kwam ons land als winnaar. Voor de berekeningen gebruikte de BBC de uitslagen van de voorgaande toernooien.



Zo valt het op dat de uiteindelijke winnaar steeds een van de landen was die aan het toernooi begon in pot 1. Dat zijn de zeven ploegen met de hoogste notering en het gastland. Concreet gaat het dit jaar dan om Rusland, Frankrijk, Duitsland, BraziliŽ, Portugal, ArgentiniŽ, Polen en BelgiŽ.



Bovendien winnen organiserende landen zelden of nooit het wereldkampioenschap. In twintig WKís is dat nog maar zes keer gebeurd. Rusland valt dus al af. Net zoals Polen, want dat land heeft de zwakste verdediging. Uit de statistieken blijkt dat een wereldkampioen nooit meer dan vier doelpunten binnenlaat gedurende het hele toernooi. Polen incasseert gemiddelde 1,4 doelpunten per wedstrijd.



De volgende afvallers zijn ArgentiniŽ en BraziliŽ. Hoewel het twee grote voetbalnaties zijn, hebben ze het nadeel dat ze niet in Europa liggen. Wereldkampioenschappen die in onze contreien doorgaan, worden bijna altijd gewonnen door Europese landen. Van de tien keer kon enkel BraziliŽ in 1958 in Zweden het tegendeel bewijzen.



Nog een troef van de Belgen is onze doelman. Vier van de laatste vijf wereldkampioenen hadden de beste keeper van het toernooi in hun rangen. Het is moeilijk te geloven dat de Portugees Rui Patricio kans maakt op die titel, dus Portugal vliegt eruit. Ook Frankrijk zal geen victorie kraaien, want het team is te onervaren. Sinds 1998 heeft elke wereldkampioen gemiddeld meer interlands op de teller staan dan de jonge Fransen.



De twee overblijvers zijn dus Duitsland en BelgiŽ. De uiteindelijke keuze voor BelgiŽ is een gevolg van het succes van Duitsland, de heersende wereldkampioen. Het is namelijk heel moeilijk om twee edities na elkaar het WK te winnen. BraziliŽ deed het in 1958 en 1962, maar voor de rest lukte het niemand. Het is dus duidelijk: BelgiŽ wordt wereldkampioen.

15-06-2018 12:47:11 allone

Alvast van harte gefeliciteerd, geniet maar van de voorpret Nou, leuk voor de Belgen, ik gun het ze hoorAlvast van harte gefeliciteerd, geniet maar van de voorpret

15-06-2018 16:09:32 jero

Quote:

Bovendien winnen organiserende landen zelden of nooit, in 20 WK's is dat nog maar 6x gebeurt een kans van ongeveer 1 op 4 zou ik niet omschrijven als nooit een kans van ongeveer 1 op 4 zou ik niet omschrijven als nooit

15-06-2018 16:25:22 DrZiggy

De kans dat het WK wordt afgelast vanwege een oorlog is 1 op 21. Dat is groter dan de kans dat België in de top 3 eindigt (namelijk 0 op 21)



Het enige land dat vaker dan België heeft meegedaan, maar nog nooit in de top 3 stond, is Mexico.



België wint gemiddeld 1,07 wedstrijden per WK.



De kans dat een speler van België een individuele prijs wint, is 1 op 95.



De kans dat ze de fairplay cup winnen is 1 op 10.



---



Maar dat is het mooie aan voetbal, resultaten uit het verleden zeggen niets over het heden @jero : Die statistieken slaan sowieso nergens op. Laten we eens verder redeneren: bron De kans dat het WK wordt afgelast vanwege een oorlog is 1 op 21. Dat is groter dan de kans dat België in de top 3 eindigt (namelijk 0 op 21)Het enige land dat vaker dan België heeft meegedaan, maar nog nooit in de top 3 stond, is Mexico.België wint gemiddeld 1,07 wedstrijden per WK.De kans dat een speler van België een individuele prijs wint, is 1 op 95.De kans dat ze de fairplay cup winnen is 1 op 10.---Maar dat is het mooie aan voetbal, resultaten uit het verleden zeggen niets over het heden

15-06-2018 17:14:59 Emmo

@DrZiggy :

Maar dat is het mooie aan voetbal, resultaten uit het verleden zeggen niets over het heden QuoteMaar dat is het mooie aan voetbal, resultaten uit het verleden zeggen niets over het heden Dat geldt wel voor meer statistieken

