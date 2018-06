Man brengt te dure fles fruitsap terug en wint 315 miljoen dollar

Een man uit de Amerikaanse staat New Jersey dacht vorige maand een paar dollar te kunnen besparen door een 'te dure' fles sinaasappelsap terug te brengen naar de winkel. De transactie leverde hem echter 315,3 miljoen dollar (267,39 miljoen euro) op, nadat hij met het teruggekregen geld twee lotterijticketjes kocht.Op 1 mei kwam de 56-jarige boekhouder Tayeb Souami thuis met een fles sinaasappelsap die hij had gekocht voor 5 dollar. Terug naar de winkel ermee, luidde de reactie van zijn misnoegde vrouw, die het bewuste artikel in een andere winkel voor de helft van die prijs had zien staan - een besparing van 2,50 dollar dus. Met het handjevol uitgespaarde dollars besloot Souami echter impulsief om twee Powerball-kaartjes te kopen. Naast de kassa stond namelijk een riante jackpot aangeprijsd. De man reed zonder naar de ticketjes te kijken terug naar huis. De volgende dag besefte de nietsvermoedende geluksvogel dat zijn auto er nogal vuil uitzag en besloot hij naar de carwash te rijden. Onderweg stopte hij in een supermarkt om zijn Powerball-kaartjes te laten nakijken. Het eerste kaartje leverde niets op. Toen hij kaartje nummer twee scande, verscheen de droge boodschap "Ga naar kassier" op het scherm. De kassier in kwestie kreeg alleen maar de woorden "Oh my god" over haar lippen. Pas nadat ze die woorden meermaals herhaalde, kreeg de man - intussen helemaal op van de zenuwen - te horen dat hij zonet multimiljonair was geworden. Souami's vrouw, met wie het allemaal was begonnen, begon bij het nieuws "onmiddellijk te huilen", zo vertelde de man tijdens een persconferentie aan de verzamelde Amerikaanse pers.