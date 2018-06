Nieuwe koffietrend: doe er een scheutje broccoli in

Koffie met broccoli, waarschijnlijk reageer je niet direct enthousiast. Maar het is minder erg dan het klinkt. Je proeft er namelijk niets van én je krijgt een dosis vitaminen binnen.



Broccoli is een van de gezondste groenten die er is. Onlangs was er zelfs een arts die zei dat je alleen maar broccoli hoeft te eten om gezond te blijven. Hoe fijn zou het dus zijn als je daarvan een scheutje kunt toevoegen aan je koffie zonder dat je het proeft? Want echt lekker is het natuurlijk niet.



Het broccolipoeder werd ontwikkeld in Australië door de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization en Hort Innovation. “Met een groeiende trend in gezond eten, zijn Australische telers altijd op zoek naar manieren om hun producten te diversificeren en verspilling tegen te gaan, terwijl ze tegemoet komen aan de consumentenvraag,” aldus chief executive John Lloyd van Hort Innovation.



Het is niet de enige reden. “Onderzoek toont aan dat de gemiddelde Australiër nog steeds niet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten per dag eet,” aldus Lloyd. Hetzelfde geldt voor menig Nederlander. Een minderheid haalt de 250 tot 300 gram groenten per dag.



Maar hoe verwerk je nu broccoli in je koffie? De bedenkers hebben de groente eerst gedroogd en daarna vermalen tot een poeder. Twee eetlepels van het poeder zouden gelijk staan aan één portie groente. Je kunt het natuurlijk ook door je smoothie gooien of door de thee. Ideaal voor als je niet aan je dagelijkse dosis groente komt.

Reacties

14-06-2018 12:03:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.076

OTindex: 64.938

Want of je een poedertje nu 'groente' kunt noemen Het lijkt me gezonder om gewoon broccoli te etenWant of je een poedertje nu 'groente' kunt noemen

14-06-2018 12:21:48 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.403

OTindex: 683





Ik vind broccoli en aanverwante groenten zoals bloemkool overheerlijk! Ik hoef dat poedertje niet in de koffie, ik eet de groente gewoon, meestal geroerbakt, heerlijk! Broccoli in poedervorm, waarschijnlijk 3x zo duur als verse broccoli.... Wat een kletskoek zeg Broccoli niet lekker?Ik vind broccoli en aanverwante groenten zoals bloemkool overheerlijk! Ik hoef dat poedertje niet in de koffie, ik eet de groente gewoon, meestal geroerbakt, heerlijk! Broccoli in poedervorm, waarschijnlijk 3x zo duur als verse broccoli.... Wat een kletskoek zeg

14-06-2018 12:27:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.076

OTindex: 64.938

@SamuiAxe : ik stop net een hap bloemkool in mijn mond

