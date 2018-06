Vlieland duurste strand van Nederland: Door dit soort grappen is het straks helemaal leeg

Voor een duur dagje naar het strand hoef je niet naar de Côte d'Azur of Miami. Voor een bezoek aan het strand van Vlieland moet je ook diep in de buidel tasten. Althans, dat zegt reisorganisatie TravelBird, die een onderzoek deed naar de duurste stranden ter wereld.



Als je een dagje naar de Nederlandse kust gaat, ben je op Vlieland het meeste geld kwijt. Dat blijkt uit onderzoek van reisorgansatie TravelBird. Het Friese eiland staat op nummer 31 in het lijstje van 327 duurste stranden ter wereld.



In het onderzoek is de prijs van zonnebrandcrème, water, bier, ijs, lunch en faciliteiten als ligbedden vergeleken. Op Vlieland kom je op 53,26 euro uit als je de kosten bij elkaar optelt. Daarmee doet een bezoek aan het eiland niet onder voor bijvoorbeeld Venice Beach in Los Angeles, waar je twee cent goedkoper uit bent.



Dat Vlieland zo hoog staat, is een grote verrassing voor Leon Westers, eigenaar van strandtent 't Badhuys. "Ik ben er echt heel erg verbaasd over, want volgens mij zijn onze prijzen helemaal niet zo hoog. Voor een bed en parasol betaal je bij ons zes euro en een kopje koffie kost 2,75 euro", zegt hij tegen Editie NL.



Hoe TravelBird tot het bedag van 53,26 is gekomen, is voor de strandtenteigenaar een raadsel. "Als het gebaseerd is op goed onderzoek, dan kan ik er mee leven. Maar door dit soort grappen, is het hier straks helemaal leeg."



In het lijstje staan 21 Nederlandse stranden. Vlieland wordt gevolgd door de stranden van Bloemendaal en Noordwijk. Voor het goedkoopste dagje uit zou je naar het strand van IJmuiden en Ameland moeten.



Als je het echt gek wilt maken moet je naar Nieuw-Caledonië, in Oceanië. Daar betaal je voor een lekker biertje, een parasol en zonnebrand 78,57 euro. Het goedkoopste strand is dat van Cua Dai in Vietnam: voor 13,44 euro ben je daar klaar.

Reacties

14-06-2018 12:11:35 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 249

OTindex: 4

S Kan aan mij liggen hoor, maar ik vind 2,75 voor een bakkie leut knap aan de prijs.Nu ben ik niet iemand die dagelijks "buiten de deur" eet of drink, dus misschien zit ik er wel naast, maar over algemeen ben ik meestal tussen de 2 euro en de 2,25 kwijt als ik eens ergens een bakkie koffie bestel. (Wat omgerekend naar de gulden, wat natuurlijk niet meer reel is)meer dan 5 gulden is.

14-06-2018 12:17:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.986

OTindex: 29.874

@AndreJanssen : Als je omrekent naar de gulden, moet je ook de inflatie schatten, die de gulden sinds de invoering van de euro zou hebben ondergaan. Het wordt zo langzamerhand bijna net alsof je met dukaten aan het vergelijken bent.

14-06-2018 12:32:14 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 249

OTindex: 4

S Daarom zeg ik ook dat omrekenen totaal niet meer reeel is. Ik ken mensen die nauwelijks meer iets kopen omdat ze blijven omrekenen en tot de conclusie komen (onterecht dus) dat het veel te duur is. Voordeel, ze houden zo wel veel geld over.

14-06-2018 12:45:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.170

OTindex: 17.955

@Sjaak : Op de één of andere manier heeft mijn gage toch geen gelijke tred gehouden met toename van de prijzen in de horeca.

14-06-2018 12:48:47 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.317

OTindex: 2.891

In de efteling betaal je voor een grote bak koffie 2,60 euro. Dat vond ik al aan de prijs. Maar andere gasten vonden het een normale prijs/hoeveelheid/ kwaliteit verhouding.



14-06-2018 12:53:54 Umpie

Erelid



WMRindex: 1.886

OTindex: 11

Quote:

duurste strand

Hoe kan het nu het duurste strand zijn?

Een strand kost toch normaal helemaal niks.

Ik ga zelf bijna nooit naar het strand, maar als ik ga dan nemen we alles gewoon mee. Handdoekje, zonnebrand, koelbox met drinken en wat eten. De enige kosten op sommige plekken is het parkeren van je auto.

14-06-2018 12:57:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.170

OTindex: 17.955





Ik doe het ook zo. @Umpie: Tsja, Hollander zijn is een kunstIk doe het ook zo.

14-06-2018 13:06:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.076

OTindex: 64.938

@Umpie: @Emmo : haha, ik ben blijkbaar ook Hollander, want dat was ook mijn eerste gedachte

14-06-2018 13:21:08 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.403

OTindex: 683

@Emmo :



.



Laatste edit 14-06-2018 13:22 @allone : Kan me nog levendig een ellenlange discussie herinneren over wat nou precies een Hollander is.. Als ik van jullie eigen criteria uitga dan is Allone inderdaad een Hollander, maar jij Emmo? Jij bent dus geen Hollander, wellicht gewoon een vrek?

14-06-2018 13:41:21 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.403

OTindex: 683

@allone : Hij's in ieder geval goudeerlijk, hij geeft het toe

