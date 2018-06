Trump verscheurde documenten, wij moesten ze plakken

Twee ex-archiefanalisten doen een boekje open over opmerkelijke herstelwerkzaamheden aan Witte Huis-documenten. President Trump zou geregeld officiŽle papieren verscheuren. Een team van functionarissen lijmt de stukjes weer aan elkaar, meldt nieuwssite Politico.



"Wij hadden doorzichtig plakband", zegt de 54-jarige Salomon Lartey tegen de Amerikaanse nieuwssite. Hij claimt dat ze stapels verscheurde documenten als puzzelstukjes bij elkaar legden. Zijn bureau lag er de eerste vijf maanden van Trumps presidentschap naar verluidt vol mee. "Je plakte ze weer aan elkaar en gaf de papieren terug aan je leidinggevende."



Het Witte Huis is wettelijk verplicht alle memo's, brieven, e-mails en documenten die de president leest of opstelt te archiveren. Politico stelt op basis van interne bronnen dat Trump de gewoonte heeft zulke documenten te verscheuren. Ambtenaren zouden de snippers voor hem verzamelen om de papieren te kunnen repareren.



"Ik keek naar mijn chef en zei: meen je dit serieus? We verdienen 60.000 dollar per jaar, we moeten veel belangrijkere dingen doen dan dit." In zijn twee decennia als ambtenaar heeft de 48-jarige Reginald Young naar eigen zeggen nog nooit zoiets meegemaakt. Soms waren de documenten zo vaak verscheurd, dat er alleen nog "confetti" over was.



Lartey beweert dat zijn hele departement ermee bezig was. Minstens tot aan dit voorjaar, toen hij en Young werden ontslagen. De twee weten naar eigen zeggen niet waarom ze hun baan hebben verloren. De twee archiefanalisten besloten hun verhaal te doen nadat ze door een Politico-journalist werden benaderd over hun plotselinge ontslag.



Het Witte Huis wilde niet reageren op het ontslag van het duo en Trumps vermeende verscheurpraktijken.

Reacties

14-06-2018 13:41:25 venzje

Maar merkwaardig genoeg is mijn reactie nu helemaal verdwenen, dus ik hoef hem niet meer aan te passen.

Dank je,



On topic: plakband is zo'n beetje het ergste wat je archiefstukken kunt aandoen. De lijm vergaat, trekt in het papier waardoor het ernstig wordt aangetast, en het plastic verbrokkelt. Er is wel speciaal plakband van speciaal papier en niet-agressieve lijm, maar die is maar zeer beperkt doorzichtig en behoorlijk duur. Iets zegt me dat ze dat in dit geval niet hebben gebruikt.



14-06-2018 13:46:41 allone

@venzje : @Sjaak : snel sneller snellst het lijkt het rijmtopic wel



14-06-2018 13:52:12 SamuiAxe

@venzje : De zooi aan elkaar plakken met plakband en dan als de wiedeweerga kopiëren!

14-06-2018 14:11:10 SamuiAxe

@allone :



"de wiedeweerga zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [widə'werxɑ] als de wiedeweerga informeel (heel snel) `Ga als de wiedeweerga je koffer pakken. We moeten zo weg.` Synoniem: als de bliksem, subiet ...

Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wiedeweerga"



14-06-2018 14:13:23 venzje

@SamuiAxe : Da's lastig als het authentieke documenten betreft. Kopieën hebben niet dezelfde juridische status. En ik vermoed dat die roeptoeter niet van plan is om kopieën alsnog te authenticeren. En of hij bereid is om daarvoor iemand te machtigen?

14-06-2018 14:26:52 jero

@venzje : @SamuiAxe : na een keer of twee keer plakken zou ik wel zo slim zijn om alle documenten eerst te kopiëren en de copy aan mijn baas te geven.

14-06-2018 14:27:02 SamuiAxe

.



Laatste edit 14-06-2018 14:30 @venzje : Ik weet niet precies waarom alle documenten die ooit door een president zijn bekeken bewaard moeten blijven. Wellicht om in bijzondere gevallen te kunnen achterhalen of een president echt nergens iets vanaf wist, of de zaak besodemietert? Plausible deniability zal ik maar zeggen. Als dat de reden is dan zouden kopieën waarschijnlijk voldoen. Maar het is alweer even geleden dat ik president ben geweest hoor! Hou me ten goede...

