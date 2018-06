Enorme graancirkels gevonden in Hoeven, maar wie heeft ze gemaakt?

Zijn er buitenaardse wezens aan het werk of gaat het om een goed uitgevoerde grap? In een veld aan de Palingstraat in Hoeven is een enorme graancirkelformatie opgedoken. Zo’n twee weken geleden werd er in dezelfde straat al een kleine cirkel in het gras gevonden. Nu gaat het om een erg groot exemplaar. Robbert van den Broeke ontdekte en filmde de cirkels.Graancirkels zijn geometrische vormen in platgelegd graan of ander gewas. Sommige mensen denken dat ze als grap of bij wijze van reclame door mensen worden gemaakt. Volgens anderen zitten er buitenaardse wezens achter.Robbert van den Broeke behoort zeker tot die laatste categorie. Als medium verscheen hij in verschillende televisieprogramma’s. “Ik kreeg ’s nachts een onrustig gevoel en kreeg beelden te zien van een graancirkelformatie in de buurt. Ik heb niet getwijfeld en meteen mijn brommer gepakt”, zegt hij.Eenmaal aangekomen op de Palingstraat, vond hij vrij snel de ‘enorme formatie’. “Het is zo gigantisch groot. Zo’n mooi juweeltje”, vertelt hij enthousiast.Kees Haan uit Oudenbosch heeft echter een heel andere verklaring. Hij en zijn vrouw fietsten zaterdagmiddag op de Palingstraat en zagen een grote groep mensen in het veld. "Ik zag meteen dat ze een graancirkel aan het maken waren. Ik heb spijt dat ik er geen foto van gemaakt heb." Volgens Haan was er een groep van ongeveer dertig mensen van rond de 40 jaar, vooral vrouwen, bezig met het maken van de figuren in het graan.In Hoeven duiken al vele jaren mysterieuze graancirkels op. Van den Broeke groeide er in de buurt op, maar heeft enige betrokkenheid bij het maken van de cirkels altijd ontkend.