Telefoon in Harmelen roodgloeiend door fluitende Feyenoord-vogel

OUDEWATER/HARMELEN - Wie is het baasje van de parkiet die het clublied van Feyenoord fluit? Dierenasiel Reijerscop in Harmelen probeert antwoord te krijgen op die prangende vraag. Ondertussen staat de telefoon er roodgloeiend. Veel mensen denken dat de vogel van hen is. Er zijn kennelijk meer parkieten met het Feyenoord-clublied in hun repertoire.In Oudewater werd maandag een parkiet gevonden. De vogel werd naar Reijerscop gebracht en bleek 'Hand in hand kameraden' te kunnen fluiten. Medewerkers van het dierenasiel zetten een audiofragment online als voorbeeld en een oproep aan de eigenaar.Het filmpje van de fluitende parkiet ging viral op social media en werd gretig gedeeld door de Feyenoord-supportersvereniging. En dat is goed te merken bij Dierenasiel Reijerscop. Er wordt heel veel gebeld en vanmiddag kwam onder meer Marieke Oskam langs om te kijken of het haar parkiet is, die al ruim een maand vermist is en ook 'Hand in hand kameraden' kan fluiten.Maar helaas voor Marieke reageert de parkiet in Harmelen niet op haar. Hij weigert ook te fluiten. Ook niet als Marieke zelf het goede voorbeeld geeft. "Als hij mij zag, ging hij altijd 'Hand in hand fluiten. We twijfelen nu dus of hij van ons is. Ook omdat hij er een beetje anders uitziet, al is dat wel logisch na een maand vrij rond vliegen. Als hij nou maar ging fluiten, dan wisten we het zeker."Ondertussen blijft de telefoon maar rinkelen in Harmelen. Een beller denkt zijn parkiet te hebben gevonden. Maar al snel blijkt dat het anders zit. "Deze parkiet miste een teentje, maar de vogel die bij ons logeert heeft alles compleet", zegt Yvonne de Vries van het dierenasiel.Als het baasje van de vogel over drie weken nog niet is gevonden, mag het diertje met iemand anders mee naar huis. Dan is het natuurlijk wel fijn als dat een Feyenoord-fan is...