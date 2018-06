Foutje: gemeente maait berm weg die speciaal voor bijen was gezaaid

Drie weken geleden op Landelijke Zaaidag hadden bewoners van de Thorbeckelaan in Heemstede de bermkant achter in de huizen ingezaaid. Het zou een mooi paradijs worden voor de zo geliefde bijen in hun gemeente. Maar de berm is helemaal gekortwiekt.



Sonja Goed uit de wijk De Gilp kon haar ogen niet geloven toen ze langs de bermkant wilde wandelen. En het is niet de eerste keer dat de bloemenberm veel te vroeg gemaaid is.



Vorig jaar gebeurde het ook al, terwijl juist in overleg met de gemeente besloten was om van de berm een wilde bloemenperk te maken. Heemstede heeft zelfs een convenant ondertekent om 'bijvriendelijk' te maaien.



Sonja had met haar buren op de Landelijke Zaaidag 22 april zoveel mogelijk verschillende bloemenzaadjes verzameld en uitgestrooid. "Ik zag verschillende plantjes al groeien, maar daar is nu een eind aan gemaakt. "



"Dat was niet de bedoeling", verontschuldigt Jarda Dijk, hoofd Onderhoud van de gemeente Heemstede. "Zeker niet gezien de inzet van de bewoners hier."



Per ongeluk is de berm na de gemaakte afspraken twee jaar geleden toch nog een keer meegenomen in de planning van het maaien van het ruiggras. En dat gaat volgend jaar echt niet weer gebeuren, verzekert Dijk.

Reacties

12-06-2018 18:25:00 submarine









Niet erg BIJdehand.

12-06-2018 18:38:14 Emmo









Quote:

En dat gaat volgend jaar echt niet weer gebeuren, verzekert Dijk. Daar zullen we dan maar op hopen.



Al heb ik dienaangaande mijn twijfels. Daar zullen we dan maar op hopen.Al heb ik dienaangaande mijn twijfels.

