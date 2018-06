De broccoli-oorlog is losgebarsten

Er wordt in Europa gestreden om het octrooi op de lange broccolisteel. Zadengigant Bayer probeert namelijk dagelijkse groenten als de broccoli en paprika te patenteren, terwijl Europa daar juist hard tegen op wil treden. Dat blijkt uit een brief van vier internationale biologische landbouw- en brancheorganisaties die in handen is van BNR.



Volgens Bayer Monsanto, zoals het bedrijf nu officieel heet, is het mogelijk om de lange steel van broccoli te patenteren omdat het een product uit het lab is. Nee, zegt Europa. Broccoli met een lange steel groeit namelijk ook gewoon in de natuur en daardoor is het niet te patenteren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: