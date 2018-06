Gezochte crimineel daagt de politie uit en legt in handleiding uit hoe hij kon vluchten

“Ik ben het land uit, volgende keer meer geluk”: met die prikkelende boodschap daagt een gezochte crimineel de Britse politie uit. Sam Walker gaat zelfs nog een stap verder door in een filmpje haarfijn uit te leggen hoe hij zijn einddoel Sierra Leone bereikt heeft. Daar hangt hij nu blijkbaar de barmhartige samaritaan uit.De eerste tip in de handleiding om weg te vluchten uit Groot-Brittannië? Een vliegtuig huren, “want op de luchthaven loop je sowieso tegen de lamp”. Zo raakte hij blijkbaar tot in België, waar hij zichzelf filmde in de buurt van enkele militairen. Een nieuwe privévlucht bracht hem tot in Portugal, vandaar liftte hij naar het zuiden van Spanje.Voor de oversteek naar Marokko had de man een tocht van een kleine veertien uur op een vrachtschip over. Met de wagen doorkruiste hij vervolgens de Sahara, Mauretanië, Senegal en Guinee. Het laatste stukje richting hoofdstad Freetown gebeurde opnieuw met de boot.“Walker had normaal op 20 april voor de rechter moeten verschijnen omdat hij rondreed zonder rijbewijs. We zijn op de hoogte van de inhoud die hij op sociale media post”, aldus een politiewoordvoerder. De crimineel heeft al meer dan honderd misdaden op zijn kerfstok, van drugs dealen tot het bezit van vals geld.