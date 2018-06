Vader schrikt en schiet zoon (14) dood

Een tragisch incident in Zuid-Afrika. Een 14-jarige jongen liet daar zijn vader zo erg schrikken dat hij het met de dood moest bekopen. Zijn vader schrok namelijk zo van hem, dat hij zijn pistool pakte en zijn zoon neerschoot.



De man had zijn zoon Luyanda met de auto naar school gebracht, waarna hij in slaap viel in het voertuig. Naast hem lag zijn eigen vuurwapen.



Toen Luyanda uit school kwam en zijn vader slapend op de stoel zag liggen, klopte hij op het raam. Daar schrok zijn vader zo van, dat hij met zijn pistool richting de kloppende persoon schoot en Luyanda in de borst raakte.



Luyanda overleed op weg naar het ziekenhuis. Zijn vader is opgepakt. De politie vermoedt dat hij in een opwelling schoot. "De vader was bang, hij dacht dat hij overvallen werd", zegt een politiewoordvoerder tegen Eyewitness News. "Hij heeft daarna geprobeerd zijn zoon te redden en ging met hem naar een ziekenhuis, maar onderweg is de jongen gestorven."

11-06-2018 15:15:05 Lennie

Dit is natuurlijk een drama....diep triest.

11-06-2018 15:53:17 SamuiAxe

Diep triest natuurlijk, maar waarom had die lamlul een geladen wapen naast zich liggen? Ik kan begrijpen dat je in een bepaald land of streek jezelf bewapent, maar dan nog leg je 'm niet geladen naast je neer.. De ongelooflijke stomheid van die vent heeft nu zijn zoon het leven gekost!

