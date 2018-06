De selfie die heel Italie schokt (en ook de rest van de wereld)

Het had veel erger kunnen aflopen, het ongeluk in het station van Piacenza in het noorden van Italië. Een Canadese vrouw werd er door een trein geraak

11-06-2018 13:35:11 venzje

Quote:

“Dit is barbaarsheid die je niet verwacht” Waarom zou je zoiets niet verwachten? Mij verbaast zoiets allang niet meer. Waarom zou je zoiets niet verwachten? Mij verbaast zoiets allang niet meer.

11-06-2018 13:44:05 SamuiAxe

Ik zag 'm al op FB, ik heb me toch een pleurishekel aan al die idioten die te pas en te onpas zichzelf lopen te fotograferen! En de meiden trekken en dan nog zo'n achterlijk duck-face bij.. Idioten!!

11-06-2018 13:55:58 Hisoka

Vroeger toen je nog in alle rust de geest kon geven, oh nee.



Vroeg toen men openbaar mensen executeerde en dit een groot publiek trok. Vroeger toen niet vloggers of selfies je uitgesmeerde lichaam op internet zetten maar de klant dit in mooi zwart-wit deed.



Nee mensen de spanning en sensatie omtrent ongelukken , ongevallen, moord en doodslag hebben we altijd gehad en zullen we ook heel lang houden.

11-06-2018 14:01:46 SamuiAxe

Niet zelden werden de burgers verplicht naar een executie te komen. 't Zit toch een klein beetje anders in elkaar dan jij denkt. @Hisoka : Nou, ben het niet helemaal met je eens, vroeger, en in sommige landen nu nog, waren executies openbaar. Niet om er een circus van te maken maar als een waarschuwing aan de burgers dat misdaden streng bestraft werden!Niet zelden werden de burgers verplicht naar een executie te komen. 't Zit toch een klein beetje anders in elkaar dan jij denkt.

11-06-2018 14:12:40 Lennie

@venzje : Mij ook niet, helaas...Als je in het water valt en je kunt niet zwemmen mag je alleen maar hopen dat iemand je achterna springt om je te redden. Terwijl er minstens een dozijn omstanders staan te filmen met hun mobieltje.

11-06-2018 14:44:04 Hisoka

http://www.capitalpunishmentuk.org/endpublic.html



Ik blijf erbij men is altijd zo geweest. @SamuiAxe : Die zullen er ongetwijfeld ook zijn geweest, maar dat neemt niet weg dat men en masse met plezier naar beschreven taferelen ging kijken:http://www.capitalpunishmentuk.org/endpublic.htmlIk blijf erbij men is altijd zo geweest.

11-06-2018 15:43:29 stora

@Lennie , want dan zijn je laatste gedachten... gelukkig hebben ze de foto's nog.

11-06-2018 17:11:30 Lennie

En als het Amerikanen waren die stonden te filmen hoor je op dat filmpje ook nog 20 keer OOH My GAAAAWD... @stora : En het filmpje....En als het Amerikanen waren die stonden te filmen hoor je op dat filmpje ook nog 20 keer OOH My GAAAAWD...

11-06-2018 17:13:00 stora

@Lennie , dus ik ben niet de enige die zich ergert aan OOH My GAAAAWD

11-06-2018 17:14:35 Lennie

@stora : Nee, écht niet! Dat ze dat 1 keer zeggen, vooruit..Maar 20 keer...en maar filmen jongens..

11-06-2018 17:40:02 allone

Het enige drama is hier de geamputeerde been van de vrouw, de selfie-nemer en journalist vind ik beide aandachtvragers.

