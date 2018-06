Man stuit tijdens tuinieren op schedel van vermoorde ex van zijn vrouw

Een opmerkelijke ontdekking in het Russische Luzino. Een man stuitte daar tijdens het poten van aardappels op een schedel. "Maak je geen zorgen", zei zijn vrouw. "Dat is mijn eerste echtgenoot."



Vervolgens vertelde de vrouw dat zij de man twintig jaar geleden had vermoord met een bijl en vervolgens had begraven, nadat hij dronken was thuisgekomen en haar in elkaar had geslagen.



"Laten we de resten weer begraven", zei ze volgens de Daily Mail tegen haar nieuwe partner. "Laten we het vergeten en het niet aan de politie vertellen."



Maar haar nieuwe echtgenoot luisterde niet en gaf de vrouw aan bij de politie. Volgens de Russische onderzoeksautoriteit ICR heeft de vrouw de moord toegegeven.



De politie heeft nog meer resten van de man opgegraven. De vrouw heeft huisarrest zolang het onderzoek loopt. Ze kan maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen voor de moord.

Reacties

11-06-2018 12:09:22 SamuiAxe

Erelid



Hmmm.. Ze heeft huisarrest? Dan zal denkelijk de straf wel mee gaan vallen. Ik denk overigens wel dat haar huidige huwelijk zijn langste tijd heeft gehad

11-06-2018 12:25:33 Lennie

Senior lid

@SamuiAxe : Hij zal zich wel zijn gaan realiseren: Wat ze bij haar eerste vent heeft gedaan, kan ze mij ook flikken...

11-06-2018 12:37:39 SamuiAxe

Erelid



@Lennie : Dikke kans op.. Tenzij hij haar nooit mishandelde, dan heeft hij niets te vrezen.. Nou ja, een klein beetje dan..

