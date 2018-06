Kind in winkelwagentje? Vooruit, maar wel met zwembadschoentjes

Kinderen die in het boodschappenvak mee willen rijden van een winkelwagen moeten in een Albert Heijn in Castricum vanaf nu zwembadschoentjes dragen. Het filiaal heeft een bak met de blauwe schoentjes bij de ingang gezet, schrijft NH Nieuws.



Officieel mogen kinderen alleen in het zitje van de kinderwagen zitten, maar in de praktijk zitten kinderen ook vaak in het boodschappenvak. Als compromis heeft het filiaal nu besloten dat kinderen daar nu ook mogen zitten mits ze de hoezen om hun schoenen hebben, staat in een bericht op Facebook.



Ze hopen dat de winkelwagens hierdoor schoner blijven. Dat de zwembadschoenen vanaf nu verplicht zijn is niet toevallig. Vorige week zijn alle winkelwagens gereinigd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: