Man komt niet naar werk: Ik ben te druk bezig als reincarnatie van de god Vishnu

Een ingenieur uit Gujarat, een deelstaat in West-India, heeft wel een heel opvallend excuus gegeven om niet te komen werken. “Ik ben de tiende reïncarnatie van de hindoeïstische god Vishnu” was zijn reden voor afwezigheid.



Het leven zou in 1999 drastisch veranderen voor de Indiase Rameshchandra Fefar. Nadat hij de horoscoop las in een lokale krant voelde hij naar eigen zeggen een “goddelijke grootheid” over hem neerdalen. Niet veel later zou zijn lichaam zich ook vullen met “goddelijke krachten” en toen zijn vrouw een paar weken later opnieuw de horoscoop voorlas, wist de man dat hij bestemd was voor een uniek leven.



Naarmate de jaren verstreken, raakte de man er meer en meer van overtuigd dat hij een reïncarnatie van de god Vishnu was. En iemand met die functie heeft natuurlijk weinig tijd om te werken. Zo was de ingenieur de afgelopen acht maanden maar 16 keer aanwezig op kantoor.



De baas van Rameshchandra Fefar is niet zo onder de indruk van zijn spirituele missie. “Jouw gedrag past niet bij dat van een ambtenaar. Dit heeft een negatieve invloed op de werking. Als er niets verandert, zullen we je ontslagen”, klonk het in een aangetekende brief die Vishnu/ Fefar kreeg. Maar de ingenieur trekt zich voorlopig niks aan van de dreigementen. Volgens hem is hij bezig met boetedoening en kan dit niet op het werk. “Mijn werk is niet zo belangrijk als mijn goddelijke roeping.”

Reacties

10-06-2018 11:19:45 botte bijl

wat zal die man nog meer geloven waar wij aan twijfelen

10-06-2018 11:30:10 allone

Hopelijk heeft zijn gezin nog te eten

10-06-2018 11:48:08 botte bijl

@allone :

inderdaad, in India zal hij weinig uitkering krijgen. hopelijk zijn er genoeg mensen die in hem geloven die wat eetbaars offeren.... inderdaad, in India zal hij weinig uitkering krijgen. hopelijk zijn er genoeg mensen die in hem geloven die wat eetbaars offeren....

10-06-2018 11:59:09 allone

@botte_bijl: haha, da's ook een mogelijkheid. Maar als we op het artikel moeten afgaan, lijkt hij de enige die er in gelooft..

10-06-2018 12:02:36 botte bijl

@allone :

ik heb iets meer vertrouwen in de Indiase gelovigen ik heb iets meer vertrouwen in de Indiase gelovigen

10-06-2018 12:09:09 allone

Dan heeft wat betreft volgelingen én geld



Laatste edit 10-06-2018 12:09 @botte_bijl: ook in de The Times of India staat niks over volgelingen.Dan heeft deze Kalki het beter gedaanwat betreft volgelingen én geld

10-06-2018 12:19:23 botte bijl

@allone :

nu hij de media haalt komen er misschien volgelingen nu hij de media haalt komen er misschien volgelingen

10-06-2018 12:29:05 allone

dus jij gelooft wel in gelovigen



Laatste edit 10-06-2018 12:30 @botte_bijl: ah, dat kan natuurlijkdus jij gelooft wel in gelovigen

10-06-2018 12:37:21 venzje

Quote:

Als er niets verandert, zullen we je ontslagen Niet alle Indiërs beheersen het Nederlands tot in de puntjes. Niet alle Indiërs beheersen het Nederlands tot in de puntjes.

10-06-2018 12:44:37 allone

@venzje : is ook een moeilijke taal voor ze is ook een moeilijke taal voor ze

10-06-2018 12:49:24 botte bijl

uitgerekend hij vertaalde daar alles in het Nederlands, voor iedereen

10-06-2018 13:15:55 De Paus

S Ik weet mijn werk altijd heel aardig te combineren met mijn goddelijke missie

10-06-2018 14:53:12 stora

@De Paus, maar jij sleep je kruis dan ook altijd met je mee.

10-06-2018 15:59:17 Lennie

OT: Ik krijg een beetje het gevoel dat deze "Goddelijke Man" nog het meest gebaat zou zijn met een jasje met de armsgaten aan de verkeerde kant.... @stora : Volgens mij doet iedereen dat....OT: Ik krijg een beetje het gevoel dat deze "Goddelijke Man" nog het meest gebaat zou zijn met een jasje met de armsgaten aan de verkeerde kant....

10-06-2018 16:09:16 stora

@Lennie , maar niet iedereen draagt zijn kruis over zijn schouder mee

