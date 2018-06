Passagiers verbaasd: trein uit Brussel rijdt zonder stoppen door naar Rotterdam

Reizigers die een paar weken geleden met de trein van Brussel naar Rotterdam reisden kijken terug op een vreemde rit. De trein, die via de nieuwe spoorroute over Breda zou moeten rijden, reed ineens over Roosendaal, maar de trein stopte daar niet. Vervolgens sloeg hij ook het station Dordrecht over. Eerder was hij de Belgische plaats Mechelen ook al voorbijgereden.



Annet Spekschoor zat in de trein. Ze was ingestapt op station Brussel-Zuid. Bij elk station dat de trein oversloeg, groeide bij haar en medepassagiers de verbazing. Ook omdat nergens conducteurs te bekennen waren om de situatie uit te leggen.



"Er werd één keer omgeroepen dat we in Mechelen konden overstappen. Maar ook daar stopte hij niet. We keken elkaar verontwaardigd aan, iedereen stond perplex", zegt Spekschoor.



Een woordvoerder van de NS geeft als verklaring voor de merkwaardige treinrit een storing bij de grens, waardoor er op het laatste moment gepuzzeld moest worden in de dienstregeling om de treinen toch te kunnen laten vertrekken.



Doordat de trein een andere route nam, kon hij niet op de gebruikelijke stations stoppen. "Omdat het op het laatste moment was, kan het zijn dat in een enkele trein collega's niet op de hoogte waren van wat er zou gebeuren. Dit is inderdaad niet zoals het hoort", zegt de woordvoerder.



"Je doet wat je kan, maar het alternatief zou zijn dat we de treinen helemaal niet laten rijden. En in de meeste gevallen willen de mensen toch doorrijden naar Rotterdam of Amsterdam."



Koster zegt dat de problemen zich waarschijnlijk alleen hebben voorgedaan bij het begin van de storing en zegt dat mensen nu wel ingelicht worden. "Maar bij twijfel over de rit kan je altijd iemand om advies vragen."



Annet Spekschoor verwacht dat ze door de doordenderende trein zeker anderhalf uur later thuis is. Ze kon pas uitstappen in Rotterdam, waarna ze weer terug moest naar Breda om daar op de trein te stappen richting Zutphen. "Ik ga morgen zeker nog even contact met de NS opnemen", zegt Spekschoor.

Reacties

10-06-2018 10:25:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.657

OTindex: 28.795

in het OV ben je nog steeds overgeleverd aan van alles waarop je geen invloed hebt....

10-06-2018 10:30:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.001

OTindex: 64.845



En als je met auto/fiets/te voet onderweg bent, kan er ook van alles gebeuren.. Welkom op de aarde @botte_bijl: en als organisator van de NS ook.. als er een storing is waardoor de dienstregeling in de war wordt gebracht, heb je daar ook niet echt controle overEn als je met auto/fiets/te voet onderweg bent, kan er ook van alles gebeuren.. Welkom op de aarde

10-06-2018 10:35:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.657

OTindex: 28.795

@allone :

als je zelf onderweg bent, kun je in ieder geval besluiten ergens te stoppen als je zelf onderweg bent, kun je in ieder geval besluiten ergens te stoppen

10-06-2018 10:36:06 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 813

OTindex: 1.242

Ach heb je toch weer wat meer van ons mooie landje kunnen bekijken

10-06-2018 10:40:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.657

OTindex: 28.795

@Beereekhoorn :

dat dan weer wel dat dan weer wel

10-06-2018 11:35:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.543

OTindex: 2.976





Maar je hebt gelijk, je kunt dan maar beter genieten van het uitzicht als je het toch niet kunt tegenhouden. @Beereekhoorn : Na je werk en met een wachtend gezin, lijkt me dat wel het laatste waar je aan denkt.Maar je hebt gelijk, je kunt dan maar beter genieten van het uitzicht als je het toch niet kunt tegenhouden.

10-06-2018 13:29:18 TochRaar

Junior lid

WMRindex: 6

OTindex: 0

vanuit Rotterdam via Breda naar Zutphen? Dan ben je inderdaad lang onderweg. Volgens mijn is via Utrecht wel iets korter

10-06-2018 14:33:52 stora

Stamgast



WMRindex: 10.652

OTindex: 1.246

Dat is raar want zoveel stations zijn er niet op die route waar die trein moet stoppen. (uit mijn hoofd 9 stations)

En nu nog minder want Den Haag HS is ook al lang geschrapt.

En er zijn veel passagiers die bv Van Brussel naar Mechelen moeten of van Dordrecht naar Rotterdam.

Ik vind de reden ook erg flauwekul.

Er is een hele grote meldkamer , nog maar 2 jaar nieuw geloof ik.

En daar staan ze in contact met de machinisten.

En als een meester (zo noemen ze de man op de bok geloof ik) geen contact met de meldkamer heeft dan stopt hij bij alle stations.





10-06-2018 16:50:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.001

OTindex: 64.845

@stora : het kan zijn dat er ook andere treinen op het traject reden, en dat deze trein daardoor niet kon stoppen.

10-06-2018 16:59:44 stora

Stamgast



WMRindex: 10.652

OTindex: 1.246



Maar een trein kan altijd stoppen.

Zeker als het in de dienstregeling staat.

Ik zat een keer in de trein en die moest stopen op Laan van NOI.

Echt een overvolle trein.

Conducteur stond klaar bij de deur en de trein reed gewoon door.

En toen moest ik uitstappen op Station HS.

Het is echt maar een stukje van 3 minuten met de trein, maar wat een boze mensen waren er opeens

Sommige in paniek omdat ze te laat op hun werk kwamen

Schitterend om te zien @allone , een trein kan soms niet doorrijden omdat het spoor gestremd is.Maar een trein kan altijd stoppen.Zeker als het in de dienstregeling staat.Ik zat een keer in de trein en die moest stopen op Laan van NOI.Echt een overvolle trein.Conducteur stond klaar bij de deur en de trein reed gewoon door.En toen moest ik uitstappen op Station HS.Het is echt maar een stukje van 3 minuten met de trein, maar wat een boze mensen waren er opeensSommige in paniek omdat ze te laat op hun werk kwamenSchitterend om te zien

