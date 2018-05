Escortdame bleek man: het geld stroomde binnen

Tegen een 24-jarige man uit Groningen is een maand celstraf geëist wegens oplichting. De man deed zich voor als escortdame. Klanten moesten vooraf geld overmaken. Op deze manier wist hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) 145.000 euro binnen te halen.



Naast de celstraf is vijf maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Ook eist het Openbaar Ministerie het geld op dat de man ‘verdiende’.



Mannen reageerden op een advertentie op speurders.nl . Het contact werd vervolgens via WhatsApp voortgezet. Tot een echte ontmoeting kwam het nooit. Met smoesjes wist hij mannen die contact met hem zochten te bewegen steeds opnieuw geld over te maken.



Van het geld leefde de man een luxe leven met vakanties naar onder meer Marokko en Thailand. Ook zou er sprake zijn van gokverslaving. Vorig jaar is de man voor soortgelijke praktijken veroordeeld door de rechtbank in Haarlem. Hij kreeg toen een taakstraf.



De verdachte kwam vanochtend niet opdagen. ,,Hij kon het niet aan’’, zei zijn advocaat Erik Stoeten. De officier van justitie: ,,Kwalijk. Als je dit soort rotstreken uithaalt moet je je komen verantwoorden.’’



Advocaat Stoeten vindt dat er geen sprake is van oplichting. ,,Verdachte is afspraken niet nagekomen, dat is niet per definitie oplichting.’’ Stoeten schetste dat één gedupeerde in een weekeinde meer dan 11.000 euro overmaakte op de rekening van iemand die hij nog nooit had gezien en die bij eerdere afspraken niet was komen opdagen. ,,Wie zich met open ogen laat bedriegen, is geen slachtoffer van oplichting.’’



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Reacties

29-05-2018 14:40:47 venzje

Oudgediende



Advocatenlogica.

"Verdachte heeft portemonnees uit jaszakken gehaald, dat is niet per definitie zakkenrollerij. Want wie zich met open ogen laat bestelen, is geen slachtoffer van zakkenrollerij."

29-05-2018 14:58:04 DrZiggy

Erelid



Tot zo ver de realistische benadering. Verder mogen ze een dergelijke oplichter gewoon van z'n zaakje afhelpen en alsnog aanbieden aan de heren die betaald hebben.



Maar je blijft een sukkel als je geld overmaakt naar iemand die je niet kent. @venzje : Toch heeft de advocaat een punt. Als iets te mooi om waar te zijn is, ben je als klant ook verantwoordelijk. En als de man nooit heeft gezegd dat hij vrouw is, zou het best wel eens niet nakomen van afspraken kunnen worden.Tot zo ver de realistische benadering. Verder mogen ze een dergelijke oplichter gewoon van z'n zaakje afhelpen en alsnog aanbieden aan de heren die betaald hebben.Maar je blijft een sukkel als je geld overmaakt naar iemand die je niet kent.

29-05-2018 17:29:31 CeeDee

Ze maakten geld over om genaaid te worden, wat is nu precies het probleem?

29-05-2018 18:03:14 Lennie

Senior lid

@CeeDee : !



11.000 euro overmaken in een weekend naar iemand die eerdere afspraken niet nakwam en die hij nog nooit gezien had...Ja, sorry hoor...Maar dat is bijna vrágen of je besodemieterd wilt worden.. 11.000 euro overmaken in een weekend naar iemand die eerdere afspraken niet nakwam en die hij nog nooit gezien had...Ja, sorry hoor...Maar dat is bijna vrágen of je besodemieterd wilt worden..

