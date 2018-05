Koppel komt terug van huwelijksreis en ziet Berlijnse muur voor huis staan

De wittebroodsweken zouden de mooiste tijd van je leven moeten zijn. Maar toen de Britse Thomas en Rebekah terugkwamen van hun huwelijksreis vielen ze onmiddellijk van hun roze wolk. Voor hun huis stond plotseling een groot houten hek.Thomas Entwistle en zijn vrouw Rebekah kwamen net terug van een idyllische huwelijksreis op de Dominicaanse Republiek toen ze geconfronteerd werden met een metershoog, houten hek. Het was de eigenaar van een boerderij die de muur opzette. Volgens Thomas is het koppel slachtoffer geworden van een ruzie tussen een projectontwikkelaar en de eigenaar van de boerderij.Volgens de eigenaar van het hek bouwde de projectontwikkelaar huizen op zijn grond. “We worden gegijzeld in een dispuut dat niet het onze is”, aldus een furieuze Thomas. Dit was ons droomhuis en nu is het een nachtmerrie geworden. Het lijkt of we gevangen gehouden worden in ons eigen huis door dat hek.”“Rebekah huilt voortdurend. We kochten ons huis voor het mooie uitzicht en dat werd ons ontnomen. We zijn verplicht om de gordijnen toe te doen en leven nu voornamelijk op de eerste verdieping. Het is alsof de Berlijnse muur voor onze deur staat.”