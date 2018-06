Malinees krijgt baan en verblijfsvergunning na heldenactie in Parijs

De man die in Parijs een bungelende kleuter van een balkon redde, krijgt een baan bij de Parijse brandweer en een verblijfsstatus. Dat twittert president Macron.



Ook nodigt Macron de 22-jarige Malinees Mamoudou Gassama uit om de Franse nationaliteit aan te vragen. Voor zijn heldhaftige daad heeft hij een medaille en een huldiging voor "moed en zelfopoffering" gekregen.



Eerder bedankte burgemeester Hidalgo hem al telefonisch voor zijn heldendaad. Ze noemde zijn daad een voorbeeld voor alle burgers en zei dat Parijs hem zal steunen in zijn pogingen om in Frankrijk te blijven.



Gebroken nagel

Op beelden die van de redding werden gemaakt, is te zien hoe Gassama zonder te twijfelen vier verdiepingen omhoog klimt om het kind te redden. De jongen van 4 hield dankzij zijn optreden slechts een gebroken nagel over aan het incident. Gassama zelf liep wat schrammen op.

Reacties

07-06-2018 18:47:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.444

OTindex: 62.733

Zulke mensen kan een land gebruiken, dat zijn de goeien!

Terecht dat hij die beloning gekregen heeft.

07-06-2018 18:53:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.025

OTindex: 17.900

@Mamsie : Het wachten is natuurlijk op degenen die in stilte hun heldendaden verricht hebben

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: