Mijn vriend bedreigt me: mishandelde vrouw smokkelt noodkreet naar dierenarts

"Bel de politie. Mijn vriend bedreigt me." Een 28-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Florida wist een noodkreet af te geven bij een dierenarts, nadat ze haar vriend overtuigde om de hond daarheen te brengen.De vrouw mocht van haar vriend al twee dagen het huis niet verlaten. Op woensdag werd ze door hem mishandeld en bedreigd met een geweer. Donderdag kwam ze door een hoofdwond de hele dag haar bed niet uit.Op vrijdagmiddag wist ze haar vriend te overtuigen dat de hond naar de dierenarts moest. Hij vertrouwde de zaak echter niet en besloot mee te gaan, gewapend met zijn handvuurwapen. De vrouw wist stiekem een klein briefje af te geven aan een medewerker."Bel de politie. Mijn vriend bedreigt me. Hij heeft een wapen. Zeg niks tegen hem." De medewerker die deze tekst ontving nam direct contact op met de politie. Agenten waren snel ter plaatse en wisten de vriend te arresteren.De vrouw was zichtbaar gewond en vertelde haar verhaal aan de politie. Haar vriend, een man met een strafblad, is opgepakt. Hij wordt onder andere verdacht van huiselijk geweld en het bezit van een vuurwapen.De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep een hoofdwond, een blauw oog en gekneusde armen op.