Boef heeft vreemde verzameling van gestolen goederen in huis: sta-tafel, ventilator, aardappelen, stekker

De politie in Kaatsheuvel heeft onlangs een persoon aangehouden op verdenking van diefstal van nogal aparte spullen. Dat melden de agenten op Twitter.Bij een garagebox aan de Poolsestraat werd een man aangehouden die gestolen goederen bij zich had. Onder meer een ventilator en een sta-tafel. Toen de 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn garagebox opende, lagen er nog meer gestolen spullen. Bijvoorbeeld een gourmetset, aardappelen, een stekker en een zaag.De verdachte zit vast voor verder onderzoek. De recherche heeft het onderzoek overgenomen.