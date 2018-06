Grapjas stuurt hele stad een ‘zombie-alert’

Inwoners van het Amerikaanse Lake Worth in Florida hebben enkele dagen geleden een verontrustende melding op hun gsm gekregen. Ze werden gewaarschuwd voor een dreigende aanval van zombies. Uiteindelijk bleek het om een mop te gaan van een onbekende.



Woensdag was het even grote paniek in Lake Worth, een stad in de Amerikaanse staat Florida. Tijdens een stroomstoring kregen 7.800 klanten van een noodsysteem plots een onrustwekkende melding binnen op hun gsm. Een bericht waarschuwde hen voor een aanval van zombies.



Het bericht klopte uiteraard niet, dus moet er een grapjas achter de boodschap hebben gezeten. Alleen is het nog niet duidelijk wie dat was. De stad heeft een intern onderzoek ingesteld, maar tot nu toe wordt nog geen enkele werknemer verdacht, meldt USA Today. “Die boodschappen zijn vooraf opgesteld”, vertelt woordvoerder ben Kerr. “Het zijn er letterlijk duizenden. Er moeten op een bepaald moment een aanpassing zijn gebeurd en dat is wat mensen te zien hebben gekregen.”



De ‘zombie-aanval’ startte om 1u41 ’s nachts. In het bericht werd verwezen naar Lake Worth en Terminus. Terminus ligt niet in de buurt van de stad, maar is het dorp uit ‘The Walking Dead’, de populaire serie over zombies.

Reacties

07-06-2018 17:30:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.025

OTindex: 17.900

Doet wel wat denken aan "War of the Worlds" met Orson Welles

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: