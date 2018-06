Fransman redt 4-jarig jochie dat aan balkonrand van flat bungelt

Tientallen mensen in een straat in Parijs hielden minutenlang hun adem in, terwijl ze verbijsterd keken naar de vierde verdieping. Daar hing een jongetje van 4 aan een balkonrand. Hij hield zich dapper vast, maar dreigde dat niet lang meer vol te houden.Een Parijzenaar aarzelde niet en klom met gevaar voor eigen leven als een soort Spider-Man omhoog om het jochie te redden. Toen hij bijna op vier hoog was, verscheen op het balkon ernaast een man die probeerde het jongetje bij zijn arm te pakken. Maar door een tussenschot was de afstand net te groot om de kleuter omhoog te hijsen.De reddingsactie in de Rue Marx Dormoy werd beloond met applaus en gejuich. Met een smartphone gefilmde beelden werden massaal verspreid via sociale media.De naam van de held is (nog) niet bekend. Volgens getuigen hadden de ouders het jongetje in de flat alleen achtergelaten.